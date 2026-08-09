दरियागंज के कूचा चालान में पुरानी इमारत का छज्जा भरभराकर गिरा, दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के दरियागंज स्थित कूचा चालान इलाके में एक जर्जर पुरानी इमारत का छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया। घटना दोपहर करीब 4:05 बजे की है। छज्जा गिरते ही इलाके में तेज आवाज के साथ अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

गनीमत यह रही कि जिस वक्त छज्जा गिरा, उस दौरान नीचे से कोई गुजर नहीं रहा था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है।

राहत और बचाव कार्य जारी

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई। दमकल की तीन गाड़ियां राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर भेजी गईं।

पुलिस ने एहतियात के तौर पर प्रभावित क्षेत्र के आसपास घेराबंदी कर दी है ताकि मलबे से किसी को नुकसान न पहुंचे। फिलहाल सुरक्षा के दृष्टि से इमारत के बाकी हिस्से की जांच की जा रही है और मलबे को हटाने का काम जारी है।