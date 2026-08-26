दक्षिणी दिल्ली में ट्रैफिक जाम से राहत: ओखला एस्टेट मार्ग पर अतिक्रमण हटा, 232 चालान कटे
मोदी मिल फ्लाईओवर के काम से बढ़े ट्रैफिक को देखते हुए दक्षिणी दिल्ली में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। ओखला एस्टेट मार्ग से अतिक्रमण हटाकर 232 चालान काटे गए, साथ ही ट्रैफिक पाठशाला और संगम प्रोजेक्ट के तहत जागरूकता अभियान भी चलाए गए।
HighLights
ओखला एस्टेट मार्ग से अतिक्रमण हटाकर ट्रैफिक सुधारा गया।
अभियान में 232 चालान काटे गए, 11 वाहन टो किए गए।
ट्रैफिक पाठशाला और संगम प्रोजेक्ट से जागरूकता फैलाई गई।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। मोदी मिल फ्लाईओवर का काम शुरू होने के साथ ही आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक लोड बढ़ा है। इसके चलते मथुरा रोड, मां आनंदमयी मार्ग, एमबी रोड के साथ ही कालिंदी कुंज से ओखला एस्टेट मार्ग होते हुए संगम विहार जाने वाले मार्ग पर भीषण जाम लग रहा है।
ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को अभियान चलाकर गुरु रविदास मार्ग से क्राउन प्लाजा होते हुए कालिंदी कुंज जाने वाले ओखला एस्टेट मार्ग का अतिक्रमण हटवाया। कालकाजी सर्किल के ट्रैफिक इंस्पेक्टर अमृत लाल के नेतृत्व में टीम ने कुल 232 चालान काटे।
कुल चार क्रेन की मदद से 11 वाहनों को टो करके हटाया गया। वहीं फुटपाथ पर कब्जा जमाए कुल 15 रेहड़ियां भी हटवाई गईं। वहीं गलत दिशा में चलने वाले वाहन चालकों पर गोविंदपुरी थाने में एफआइआर भी दर्ज कराई गई। बता दें कि क्राउन प्लाजा चौक सबसे व्यस्त चौराहों में से एक है।
तुगलकाबाद एक्सटेंशन के पास ओखला एस्टेट मार्ग पर दोनों तरफ वाहन पार्क होने के चलते पीछे क्राउन प्लाजा चौक तक और गुरु रविदास मार्ग अक्सर जाम की चपेट में रहता था। ट्रैफिक के मुताबिक ओखला एस्टेट मार्ग और गुरु रविदास मार्ग पर सड़क किनारे वाहन पार्क होने के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए अभियान चलाकर सड़क खाली कराई गई है।
कालकाजी सर्कल में चली ट्रैफिक पाठशाला
नेहरू प्लेस स्थित कालकाजी मंदिर के पास ट्रैफिक पाठशाला का आयोजन किया गया। लोगों को ट्रैफिक नियमों और कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। वहीं ईस्ट आफ कैलाश स्थित राजा धीरसेन मार्ग पर दुकानदारों और पोर्टर के साथ ''संगम प्रोजेक्ट'' के तहत बैठक की गई। उन्हें ट्रैफिक मैनेजमेंट, सड़क सुरक्षा और यह सुनिश्चित करने के महत्व के बारे में जानकारी दी गई कि उनकी गतिविधियों से ट्रैफिक के सुचारू प्रवाह में कोई बाधा न आए।
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