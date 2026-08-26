दक्षिणी दिल्ली में ट्रैफिक जाम से राहत: ओखला एस्टेट मार्ग पर अतिक्रमण हटा, 232 चालान कटे

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। मोदी मिल फ्लाईओवर का काम शुरू होने के साथ ही आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक लोड बढ़ा है। इसके चलते मथुरा रोड, मां आनंदमयी मार्ग, एमबी रोड के साथ ही कालिंदी कुंज से ओखला एस्टेट मार्ग होते हुए संगम विहार जाने वाले मार्ग पर भीषण जाम लग रहा है।

ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को अभियान चलाकर गुरु रविदास मार्ग से क्राउन प्लाजा होते हुए कालिंदी कुंज जाने वाले ओखला एस्टेट मार्ग का अतिक्रमण हटवाया। कालकाजी सर्किल के ट्रैफिक इंस्पेक्टर अमृत लाल के नेतृत्व में टीम ने कुल 232 चालान काटे।

कुल चार क्रेन की मदद से 11 वाहनों को टो करके हटाया गया। वहीं फुटपाथ पर कब्जा जमाए कुल 15 रेहड़ियां भी हटवाई गईं। वहीं गलत दिशा में चलने वाले वाहन चालकों पर गोविंदपुरी थाने में एफआइआर भी दर्ज कराई गई। बता दें कि क्राउन प्लाजा चौक सबसे व्यस्त चौराहों में से एक है।

तुगलकाबाद एक्सटेंशन के पास ओखला एस्टेट मार्ग पर दोनों तरफ वाहन पार्क होने के चलते पीछे क्राउन प्लाजा चौक तक और गुरु रविदास मार्ग अक्सर जाम की चपेट में रहता था। ट्रैफिक के मुताबिक ओखला एस्टेट मार्ग और गुरु रविदास मार्ग पर सड़क किनारे वाहन पार्क होने के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए अभियान चलाकर सड़क खाली कराई गई है।