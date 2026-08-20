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NCERT की नई टीम पर NSUI ने उठाया सवाल, राजनीतिक विज्ञान की किताबों पर घमासान; समिति भंग करने की मांग

By Ritika Mishra Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Thu, 20 Aug 2026 10:21 PM (IST)

एनएसयूआई ने एनसीईआरटी की 11वीं-12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताबों के लिए गठित टीम पर सवाल उठाए हैं, आरोप है कि इसमें आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों के सदस्य शामिल हैं।

एनसीईआरटी की नई टीम पर उठाया गया सवाल। फोटो: सांकेतिक

एनसीईआरटी की नई टीम पर उठाया गया सवाल। फोटो: सांकेतिक

HighLights

  1. एनएसयूआई ने एनसीईआरटी टीम पर आरएसएस संबंध का आरोप लगाया

  2. राजनीतिक विज्ञान किताबों की अकादमिक निष्पक्षता पर चिंता व्यक्त की गई

  3. स्वतंत्र विशेषज्ञों को शामिल करने और टीम भंग करने की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। NCERT की कक्षा 11वीं और 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की नई किताबें तैयार करने के लिए गठित टीम को लेकर कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने सवाल उठाए हैं।

NSUI का आरोप है कि टीम में कुछ ऐसे सदस्य शामिल हैं, जिनका आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों से संबंध रहा है। संगठन ने इसे किताबों की अकादमिक निष्पक्षता के लिए चिंता का विषय बताया है।

राजनीतिक विज्ञान की किताबों के लिए टीम का पुनर्गठन

NCERT ने राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के विकास के लिए टीम का पुनर्गठन किया है। टीम को कक्षा 11वीं की किताब इस साल नवंबर और कक्षा 12वीं की किताब अगले साल जुलाई तक तैयार करनी है। इसमें जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इग्नू समेत विभिन्न संस्थानों के शिक्षाविद शामिल हैं।

टीम के सदस्यों की पृष्ठभूमि पर सवाल

NSUI ने टीम के कुछ सदस्यों की पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए हैं। संगठन के मुताबिक, शिक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार यदुनाथ देशपांडे का अभाविप से संगठनात्मक जुड़ाव रहा है।

वहीं, जेएनयू की प्रोफेसर वंदना मिश्रा अभाविप की पूर्व राष्ट्रीय सचिव रही हैं। जेएनयू के एसोसिएट प्रो. रवि रामचंद्र शुक्ला भी आरएसएस से जुड़े संगठन द्वारा प्रकाशित एक जर्नल के संपादकीय बोर्ड से जुड़े रहे हैं।

अकादमिक स्वतंत्रता और वैचारिक विविधता की मांग

NSUI का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान की किताबों में संविधान, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ाए जाते हैं। ऐसे में पाठ्यपुस्तक तैयार करने वाली टीम में अकादमिक स्वतंत्रता और वैचारिक विविधता जरूरी है।

टीम भंग कर स्वतंत्र शिक्षाविदों को शामिल करने की मांग

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने टीम को भंग कर स्वतंत्र शिक्षाविदों, राजनीतिक विज्ञान विशेषज्ञों, संविधान विशेषज्ञों और अनुभवी शिक्षकों को शामिल करने की मांग की है।

संगठन ने सभी सदस्यों की योग्यता और चयन प्रक्रिया सार्वजनिक करने व किताबों के मसौदे की स्वतंत्र अकादमिक समीक्षा और सार्वजनिक परामर्श कराने की भी मांग की है।

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