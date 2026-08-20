NCERT की नई टीम पर NSUI ने उठाया सवाल, राजनीतिक विज्ञान की किताबों पर घमासान; समिति भंग करने की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। NCERT की कक्षा 11वीं और 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की नई किताबें तैयार करने के लिए गठित टीम को लेकर कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने सवाल उठाए हैं।

NSUI का आरोप है कि टीम में कुछ ऐसे सदस्य शामिल हैं, जिनका आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों से संबंध रहा है। संगठन ने इसे किताबों की अकादमिक निष्पक्षता के लिए चिंता का विषय बताया है।

राजनीतिक विज्ञान की किताबों के लिए टीम का पुनर्गठन

NCERT ने राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के विकास के लिए टीम का पुनर्गठन किया है। टीम को कक्षा 11वीं की किताब इस साल नवंबर और कक्षा 12वीं की किताब अगले साल जुलाई तक तैयार करनी है। इसमें जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इग्नू समेत विभिन्न संस्थानों के शिक्षाविद शामिल हैं।