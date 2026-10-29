Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

NSUI के दो कार्यकर्ताओं को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप

By Dhananjai mishraEdited By: Kapil Kumar
Published: Thu, 29 Oct 2026 02:55 PM (IST)

एनएसयूआई जामिया के सदस्य जीशान अहमद और फैजान को अमर कॉलोनी कोर्ट ने तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा ...और पढ़ें

एनएसयूआई के दो कार्यकर्ताओं को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जागरण

एनएसयूआई के दो कार्यकर्ताओं को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जागरण

HighLights

  1. एनएसयूआई जामिया के सदस्य न्यायिक हिरासत में भेजे गए।

  2. जीशान अहमद और फैजान को कोर्ट में पेश किया गया।

  3. पुलिस पर तय समय से पहले पेशी का आरोप।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। एनएसयूआई जामिया के सदस्य जीशान अहमद और फैजान को गुरुवार को अमर कॉलोनी स्थित विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया।

अदालत ने दोनों को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने दोनों छात्रों को दोपहर 2 बजे पेश करने की जानकारी दी थी, लेकिन उन्हें एक बजे ही पेश कर दिया गया।

इस संबंध में वे कानूनी पहलुओं की जांच करेंगे और आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे।

 

खबर को अपडेट किया जा रहा है-