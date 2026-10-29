NSUI के दो कार्यकर्ताओं को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप
एनएसयूआई जामिया के सदस्य जीशान अहमद और फैजान को अमर कॉलोनी कोर्ट ने तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा ...और पढ़ें
HighLights
एनएसयूआई जामिया के सदस्य न्यायिक हिरासत में भेजे गए।
जीशान अहमद और फैजान को कोर्ट में पेश किया गया।
पुलिस पर तय समय से पहले पेशी का आरोप।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। एनएसयूआई जामिया के सदस्य जीशान अहमद और फैजान को गुरुवार को अमर कॉलोनी स्थित विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया।
अदालत ने दोनों को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने दोनों छात्रों को दोपहर 2 बजे पेश करने की जानकारी दी थी, लेकिन उन्हें एक बजे ही पेश कर दिया गया।
इस संबंध में वे कानूनी पहलुओं की जांच करेंगे और आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे।
खबर को अपडेट किया जा रहा है-