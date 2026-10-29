NSUI के दो कार्यकर्ताओं को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। एनएसयूआई जामिया के सदस्य जीशान अहमद और फैजान को गुरुवार को अमर कॉलोनी स्थित विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया।

अदालत ने दोनों को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने दोनों छात्रों को दोपहर 2 बजे पेश करने की जानकारी दी थी, लेकिन उन्हें एक बजे ही पेश कर दिया गया।