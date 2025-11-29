Language
    NRI महिला से चेन स्नैचिंग करने वाला फरार बदमाश गिरफ्तार, 68 आपराधिक मामलों में था वांटेड

    By Mohammed Saqib Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:32 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने एक एनआरआई महिला से चेन स्नैचिंग करने वाले भगोड़े बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 68 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे दिल्ली में गिरफ्तार किया और अब उससे पूछताछ कर रही है।

    पुलिस गिरफ्त में चेन स्नेचर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। करोल बाग थाना क्षेत्र में एक एनआरआइ से सोने की चेन झपटकर फरार चल रहे कुख्यात बदमाश को क्राइम ब्रांच की टीम ने आखिरकार दबोच लिया है। आरोपित की पहचान अमन विहार के तरुण उर्फ गादम वाला के रूप में हुई है, जिसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और वह झपटमारी, चोरी, डकैती, सेंधमारी और आर्म्स एक्ट के 68 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

    वह थाना अमन विहार से भगोड़ा घोषित है और एनआरआइ महिला से सोने की चेन झपटमारी की घटना में वांटेड था। उपायुक्त हर्ष इंदौरा के मुुताबिक, कैलिफोर्निया की रहने वाली एक महिला जो अपने पति के साथ दिल्ली आई थी, उनकी शिकायत पर इसी वर्ष 13 अप्रैल को करोल बाग थाने में मामला दर्ज किया गया था।

    वारदात के बाद से फरार था आरोपी

    शिकायत दर्ज कराते हुए उन्होंने बताया कि सुबह करीब 11:50 बजे, पदम सिंह रोड पर पीएनबी एटीएम से पैसे निकालने के बाद एक काली स्कूटी सवार दो बदमाशों ने उनकी सोने की चेन (लगभग 15 ग्राम) झपटी और गंगा मंदिर मार्ग की तरफ भाग गए। उन्होंने शोर मचाया, लेकिन वे भाग निकले।

    जांच के दौरान, सह-आरोपित राहुल चालक को गिरफ्तार कर लिया गया था और स्कूटी और सोने की चेन बरामद कर ली गई थी। हालांकि तरुण वारदात के बाद से फरार था। 24 नवंबर को हेड कांस्टेबल सुनील को आरोपित की गतिविधि के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना पर एसीपी सतेंद्र मोहन की देखरेख में और इंस्पेक्टर महिपाल के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपित अमन विहार से दबोच लिया।