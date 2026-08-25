रक्षाबंधन पर घर जाने में नहीं होगी परेशानी, रेलवे चलाएगा 14 स्पेशल ट्रेनें; दिल्ली-UP के बीच आसान होगा सफर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। रक्षाबंधन में भाई-बहनों को एक दूसरे के घर जाने में किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए रेलवे विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। लंबी दूरी की कई ट्रेनों की घोषणा की है।

इसके साथ ही लोकल ट्रेनें भी चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में उत्तर रेलवे ने छह लोकल सहित 14 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है।

लोकल अनारक्षित विशेष ट्रेनें

तिलक ब्रिज मुजफ्फरनगर (04402/04401) - तिलक ब्रिज स्टेशन से यह विशेष ट्रेन 27 व 28 अगस्त को चलेगी। वापसी दिशा में भी उसी दिन चलेगी।

- तिलक ब्रिज स्टेशन से यह विशेष ट्रेन 27 व 28 अगस्त को चलेगी। वापसी दिशा में भी उसी दिन चलेगी। पानीपत -पुरानी दिल्ली (04404/04403) -यह विशेष ट्रेन 27 व 28 अगस्त को चलेगी।

-यह विशेष ट्रेन 27 व 28 अगस्त को चलेगी। अंबाला कैंट-पानीपत (04406) -यह विशेष ट्रेन 27 व 28 अगस्त को चलेगी।

-यह विशेष ट्रेन 27 व 28 अगस्त को चलेगी। शाहदरा-शामली (04408/04407) - यह विशेष ट्रेन 27 व 28 अगस्त को चलेगी।

- यह विशेष ट्रेन 27 व 28 अगस्त को चलेगी। हजरत निजामुद्दीन-मथुरा (04410/04409) - यह विशेष ट्रेन 27 व 28 अगस्त को चलेगी।

- यह विशेष ट्रेन 27 व 28 अगस्त को चलेगी। गाजियाबाद-अलीगढ़ (04412/04411) -यह विशेष ट्रेन 27 व 28 अगस्त को चलेगी।

लंबी दूरी की रक्षाबंधन विशेष ट्रेनें

नई दिल्ली-कानपुर सेंट्रल रक्षा बंधन सुपरफास्ट विशेष (02456/02455) - नई दिल्ली से यह विसेष ट्रेन 28, 29 व 31 अगस्त और 2 व 4 सिंतबर को सुबह सवा सात बजे रवाना होगी। वापसी दिशा में कानपुर से उसी दिन दोपहर डेढ़ बजे चलेगी।

- नई दिल्ली से यह विसेष ट्रेन 28, 29 व 31 अगस्त और 2 व 4 सिंतबर को सुबह सवा सात बजे रवाना होगी। वापसी दिशा में कानपुर से उसी दिन दोपहर डेढ़ बजे चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल-कानपुर सेंट्रल रक्षा बंधन सुपरफास्ट विशेष (02458/02457) - 30अगस्त और 1 व 3 सितंबर को आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 7:20 बजे चलेगी। वापसी दिशा में उसी दिन कानपुर सेंट्रल से दोपहर डेढ़ बजे चलेगी।

- 30अगस्त और 1 व 3 सितंबर को आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 7:20 बजे चलेगी। वापसी दिशा में उसी दिन कानपुर सेंट्रल से दोपहर डेढ़ बजे चलेगी। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-हजरत निजामुद्दीन विशेष (01901/01902) – 27 व 28 अगस्त को यह विशेष ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से पूर्वाह्न 11 बजे चलेगी और वापसी दिशा में हजरत निजामुद्दीन से शाम साढ़े सात बजे रवाना होगी।

– 27 व 28 अगस्त को यह विशेष ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से पूर्वाह्न 11 बजे चलेगी और वापसी दिशा में हजरत निजामुद्दीन से शाम साढ़े सात बजे रवाना होगी। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-हजरत निजामुद्दीन विशेष (01903/01904) - वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से यह विशेष 26 से 30 अगस्त तक शाम 7:20 बजे चलेगी। वापसी दिशा में 27 से 31 अगस्त तक हजरत निजामुद्दीन से सुबह 4:10 रवाना होगी।

- वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से यह विशेष 26 से 30 अगस्त तक शाम 7:20 बजे चलेगी। वापसी दिशा में 27 से 31 अगस्त तक हजरत निजामुद्दीन से सुबह 4:10 रवाना होगी। खजुराहो-हजरत निजामुद्दीन विशेष (01913/01914) -26, 28 व 30 अगस्त को यह विशेष ट्रेन खजुराहो से शाम पांच बजे रवाना होगी। वापसी दिशा में 27, 29 व 31 अगस्त को हजरत निजामुद्दीन से पूर्वाह्न 11:10 बजे चलेगी।

-26, 28 व 30 अगस्त को यह विशेष ट्रेन खजुराहो से शाम पांच बजे रवाना होगी। वापसी दिशा में 27, 29 व 31 अगस्त को हजरत निजामुद्दीन से पूर्वाह्न 11:10 बजे चलेगी। सुबेदारगंज-शकूरबस्ती साप्ताहिक विशेष (02275/02276) – 25, 28 व 30 अगस्त को सुबेदारगंज से रात 10:30 बजे रवाना होगी। वापसी दिशा में 26 ,29 व 31 अगस्त को दोपहर 12 बजे शकूरबस्ती से चलेगी।

– 25, 28 व 30 अगस्त को सुबेदारगंज से रात 10:30 बजे रवाना होगी। वापसी दिशा में 26 ,29 व 31 अगस्त को दोपहर 12 बजे शकूरबस्ती से चलेगी। सुबेदारगंज-शकूरबस्ती साप्ताहिक विशेष (04147/04148) – 26 अगस्त को सुबेदारगंज से रात 10:30 बजे रवाना होगी। वापसी दिशा में 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे शकूरबस्ती से चलेगी।

– 26 अगस्त को सुबेदारगंज से रात 10:30 बजे रवाना होगी। वापसी दिशा में 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे शकूरबस्ती से चलेगी। सुबेदारगंज-शकूरबस्ती साप्ताहिक विशेष (04163/04164) – 27 अगस्त को सुबेदारगंज से रात 10:30 बजे रवाना होगी। वापसी दिशा में 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे शकूरबस्ती से चलेगी।

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