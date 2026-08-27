एशियाई खेलों में उत्तर रेलवे के 8 खिलाड़ी दिखाएंगे दम, भारतीय दल में कबड्डी से मुक्केबाजी तक मिली जगह

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रमंडल खेलों के बाद अब खेल प्रेमियों की नजर जापान के आइची प्रांत और नागोया शहर में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर, 2026 तक आयोजित होने वाले एशियाई खेलों पर टिकी हैं।

भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं और भारतीय दल में उत्तर रेलवे के आठ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है।

उत्तर रेलवे के ये खिलाड़ी कबड्डी, हाकी और मुक्केबाजी जैसे खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसे में एशियाई खेलों में उत्तर रेलवे के इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी खेल प्रेमियों की नजर रहेगी।

कबड्डी में तीन खिलाड़ी संभालेंगे भारतीय चुनौती

एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल में उत्तर रेलवे के तीन कबड्डी खिलाड़ियों को जगह मिली है। इनमें जयदीप दहिया, आशु मलिक और पूजा काजला शामिल हैं।

हाकी में चार खिलाड़ी भारतीय दल का हिस्सा

हाकी में उत्तर रेलवे के चार खिलाड़ी भारतीय दल में शामिल हैं। पुरुष हाकी टीम में यशदीप सिवाच को जगह मिली है। वहीं, महिला हाकी में नेहा, शिल्पी डबास और साक्षी राणा भारतीय दल का हिस्सा हैं।