रिश्तों से परे इंसानियत: चार राज्यों के 4 परिवारों ने एक-दूसरे को किडनी दान कर बचाई जान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रिश्तों और भौगोलिक सीमाओं से आगे बढ़कर अलग-अलग राज्यों के चार परिवारों ने एक-दूसरे के मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए किडनी दान की। परिवार के किसी डोनर की किडनी अपने मरीज से मेल नहीं खा रही थी, इसलिए पेयर एक्सचेंज के जरिये सभी चार मरीजों के लिए उपयुक्त किडनी की व्यवस्था की गई।

मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल साकेत का दानवा है कि फोर-वे पेयर किडनी एक्सचेंज ट्रांसप्लांट का यह उत्तर भारत का पहला मामला है। चार परिवारों को एक ही एक्सचेंज में जोड़ने के लिए अनुमति की प्रक्रिया में दिल्ली हाई कोर्ट भी जाना पड़ा।

मैक्स के प्रो. डा. दिनेश खुल्लर और प्रो. डा. अनंत कुमार के नेतृत्व में मैक्स साकेत तथा बीएलके-मैक्स की टीम ने इस प्रक्रिया को पूरा किया। अस्पताल के अनुसार सभी चार मरीज और डोनर पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सभी को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है।

मैक्स अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार 13 जुलाई को एक साथ पांच आपरेशन थिएटर में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक कुल आठ सर्जरी चार डोनरों से किडनी निकालने और चार मरीजों में किडनी प्रत्यारोपित करने के लिए की गई। मरीज और डोनर की सही जोड़ी बनाने के लिए एलायंस फार पेयर्ड किडनी डोनेशन (एपीकेडी) साफ्टवेयर की मदद ली गई।

चार राज्यों के परिवार बने एक-दूसरे का सहारा नागालैंड की 34 वर्षीय त्सुत्संगला पोंगेन को दूसरी बार किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता थी, लेकिन उनके भाई एरिकोकबा की किडनी उनके शरीर में बनी एंटीबाडी के कारण प्रत्यारोपित नहीं की जा सकती थी। जम्मू-कश्मीर के 47 वर्षीय अब्दुल रऊफ भट और उनकी बहन नाजनीन रहमान की किडनी का मैच नहीं था।

दिल्ली की 46 वर्षीय शिवानी खुराना को उनके पति वरुण खुराना चिकित्सकीय कारणों से किडनी नहीं दे पा रहे थे। बिहार के 34 वर्षीय लाल बहादुर और उनकी पत्नी निधि कुमारी का ब्लड ग्रुप मेल नहीं खाता था। वरुण खुराना ने नागालैंड की त्सुत्संगला पोंगेन को किडनी दी।