    Video: कौन था नूरदीन? जिसकी कब्र पर आज भी बरसते हैं जूते-चप्पल; दिल्ली के भाजपा नेता ने साझा की कहानी

    By Digital Desk Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:54 PM (IST)

    नूरदीन की कब्र पर जूते चप्पल मारते लोग।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सिखों के दसवें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़ी एक ऐतिहासिक कथा साझा की है, जिसमें एक गद्दार नूरदीन का जिक्र किया गया है।

    बग्गा की पोस्ट के साथ साझा किए गए एक वीडियो में कुछ लोग एक कब्र पर जूते-चप्पल मारते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है।

    तेजिंदर बग्गा के अनुसार, मुगलों को यह अहसास हो गया था कि युद्ध के मैदान में गुरु गोबिंद सिंह जी को हराना असंभव है, इसलिए उन्हें मारने के लिए एक साजिश रची गई। इस साजिश के तहत नूरदीन नाम के व्यक्ति को सिख के भेष में गुरु गोबिंद सिंह की सेना में शामिल कराया गया।

    हमले की कोशिश और नूरदीन की मौत

    बग्गा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि एक दिन जब गुरु गोबिंद सिंह दातुन कर रहे थे, उसी समय नूरदीन ने पीछे से तलवार से उन पर हमला करने की कोशिश की।

    गुरु गोबिंद सिंह जी के हाथ में उस वक्त पानी का लोटा था, जिसे उन्होंने नूरदीन के सिर पर दे मारा। इस प्रहार से नूरदीन की मौके पर ही मौत हो गई और साजिश नाकाम हो गई।

    कहां है नूरदीन की कब्र?

    बग्गा के मुताबिक, यह घटना मुक्तसर साहिब के पास हुई थी। जिस स्थान पर यह घटना घटी, वहां आज गुरुद्वारा दातनसर स्थित है। गुरुद्वारे से थोड़ी दूरी पर ही नूरदीन की कब्र बताई जाती है।

    उन्होंने दावा किया कि जब भी संगत गुरुद्वारा दातनसर आती है, तो वह नूरदीन की कब्र पर प्रतीकात्मक रूप से 5-5 बार जूते-चप्पल मारती है, जिसे गद्दारी के प्रति विरोध और ऐतिहासिक स्मृति के रूप में देखा जाता है।

    वीडियो ने खींचा ध्यान

    बग्गा द्वारा साझा किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोग एक कब्र के पास खड़े होकर जूते-चप्पल मार रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

