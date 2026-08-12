कर्तव्य पथ पर दिखा देशभक्ति का अद्भुत नजारा,भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन और सीएम रेखा गुप्ता ने किया तिरंगा यात्रा का नेतृत्व

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी के हृदय स्थल इंडिया गेट से लेकर कर्तव्य पथ तक आज देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम का अद्भुत नजारा देखने को मिला। वीरों के शौर्य और बलिदान की स्मृतियों को संजोए इस मार्ग पर आज एक भव्य 'तिरंगा यात्रा' का आयोजन किया गया। इस गौरवमयी यात्रा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने विशेष रूप से भाग लिया।

प्रमुख गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति इस भव्य आयोजन में कई वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के कैबिनेट सहयोगी श्री प्रवेश साहिब सिंह, श्री आशीष सूद, श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, और श्री रविन्द्र इन्द्राज मौजूद रहे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित अनेक गणमान्य जनों ने भी इस यात्रा में हिस्सा लेकर राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। राष्ट्र के कर्तव्यबोध के प्रतीक कर्तव्य पथ पर आज चहुंओर तिरंगे की विराट छटा दिखाई दे रही थी।

जन-जन का उत्सव बना 'हर घर तिरंगा' इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'हर घर तिरंगा' विजन को प्रमुखता से रेखांकित किया गया। नेताओं ने संदेश दिया कि प्रधानमंत्री जी के इस अभियान ने तिरंगे को केवल एक ध्वज से आगे बढ़ाकर जन-जन के उत्सव और राष्ट्रभाव की एक विराट अभिव्यक्ति बना दिया है।