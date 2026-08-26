पूर्वी दिल्ली को बड़ा तोहफा, निर्माण विहार पर बनेगा 500 मीटर लंबा स्काईवॉक; 4 कॉलोनियां होंगी कनेक्ट
पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग स्थित निर्माण विहार चौराहे पर एक आधुनिक स्काईवॉक बनाया जाएगा, जो लक्ष्मी नगर, शकरपुर, प्रीत विहार और वी3एस मॉल को जोड़ेगा।
HighLights
विकास मार्ग के निर्माण विहार चौराहे पर बनेगा स्काईवॉक
लक्ष्मी नगर, शकरपुर, प्रीत विहार, वी3एस मॉल को जोड़ेगा
पैदल यात्रियों को सुरक्षित रास्ता मिलेगा, ट्रैफिक घटेगा
सौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। यमुनापार के सबसे व्यस्त मार्गों में शुमार विकास मार्ग के निर्माण विहार चौराहे पर अब आधुनिक स्काईवॉक बनाया जाएगा। स्काईवॉक चौराहे पर चारों दिशाओं को आपस में जोड़ेगा।
यह यमुनापार का पहला ऐसा स्काईवॉक होगा, जो पूरी तरह एक दो नहीं बल्कि चार कॉलोनियों से इंटरकनेक्टेड होगा और लोगों को बिना सड़क पर उतरे एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने की सुविधा देगा।
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) जल्द ही इसका ड्रोन सर्वे करवाने जा रहा है। इसके बाद इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर इसका काम शुरू होगा।
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार 500 मीटर लंबे इस स्काईवाॅक से एक ओर लक्ष्मी नगर, दूसरी ओर शकरपुर, तीसरी ओर प्रीत विहार और चौथी ओर वी3एस माल व लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर की ओर आने-जाने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी।
अभी तक इस चौराहे पर पैदल यात्रियों को भारी ट्रैफिक के बीच सड़क पार करनी पड़ती है, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। पीडब्ल्यूडी का मानना है कि इस स्काईवॉक के बनने से पैदल आवागमन सुरक्षित होगा और ट्रैफिक पर भी दबाव कम पड़ेगा।
सबसे ज्यादा भीड़ रहती है इस चौराहे पर
दरअसल, लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार और आसपास के इलाके पूर्वी दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र व बाजार भी हैं। यहां मेट्रो स्टेशन, माल और बस स्टाप होने के कारण हर दिन हजारों की संख्या में लोग आते-जाते हैं।
पीक आवर्स में सड़क पर रोड पार कर रहे लोगों की वजह से चौराहे पर जाम की स्थिति बनी रहती है। यहां एक फुटओवर ब्रिज पहले भी बना है जो मेट्रो स्टेशन के अंदर से होकर जाता है।
हालांकि इसका ज्यादातर प्रयोग मेट्रो से आने जाने वाले यात्री ही करते हैं। ऐसे में यह स्काईवॉक से बस आदि ये यात्रा करने वाले लोगों को भी लाभ होगा।
ड्रोन सर्वे से जांची जाएगी जगह, ट्रैफिक आदि की स्थिति
अधिकारियों के अनुसार एक माह के अंदर ड्रोन सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही ड्रोन सर्वे से सड़क की चौड़ाई के अनुसार सही स्थान का चयन, ट्रैफिक की स्थिति, लिफ्ट और एस्केलेटर कहां लगाई जानी है उसकी स्थिति आदि की जांच की जाएगी।
इसके बाद स्काईवॉक को पर्याप्त चौड़ाई का बनाया जाएगा जिसमें सुरक्षा रेलिंग, रोशनी और वर्षा व धूप से बचाव के लिए शेड की व्यवस्था भी की जाएगी।
लक्ष्मी नगर और निर्माण विहार के आसपास बड़ी संख्या पैदल लोग सड़क पार करते हैं। चौराहे को सिग्नल फ्री कर दिया गया है ऐसे में लोगों के सड़क पार करने के दौरान जाम के हालात बनते हैं। इससे बचने के लिए अत्याधुनिक स्काईवॉक बनाने का प्लान बनाया गया है। जल्द ही ड्रोन सर्वे के बाद डीपीआर तैयार कर इसका निर्माण किया जाएगा।
- डाॅ. अनिल गोयल, अध्यक्ष, जिला विकास समिति, पूर्वी जिला।
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