पूर्वी दिल्ली को बड़ा तोहफा, निर्माण विहार पर बनेगा 500 मीटर लंबा स्काईवॉक; 4 कॉलोनियां होंगी कनेक्ट

सौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। यमुनापार के सबसे व्यस्त मार्गों में शुमार विकास मार्ग के निर्माण विहार चौराहे पर अब आधुनिक स्काईवॉक बनाया जाएगा। स्काईवॉक चौराहे पर चारों दिशाओं को आपस में जोड़ेगा।

यह यमुनापार का पहला ऐसा स्काईवॉक होगा, जो पूरी तरह एक दो नहीं बल्कि चार कॉलोनियों से इंटरकनेक्टेड होगा और लोगों को बिना सड़क पर उतरे एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने की सुविधा देगा।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) जल्द ही इसका ड्रोन सर्वे करवाने जा रहा है। इसके बाद इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर इसका काम शुरू होगा।

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार 500 मीटर लंबे इस स्काईवाॅक से एक ओर लक्ष्मी नगर, दूसरी ओर शकरपुर, तीसरी ओर प्रीत विहार और चौथी ओर वी3एस माल व लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर की ओर आने-जाने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी।

अभी तक इस चौराहे पर पैदल यात्रियों को भारी ट्रैफिक के बीच सड़क पार करनी पड़ती है, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। पीडब्ल्यूडी का मानना है कि इस स्काईवॉक के बनने से पैदल आवागमन सुरक्षित होगा और ट्रैफिक पर भी दबाव कम पड़ेगा।

सबसे ज्यादा भीड़ रहती है इस चौराहे पर दरअसल, लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार और आसपास के इलाके पूर्वी दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र व बाजार भी हैं। यहां मेट्रो स्टेशन, माल और बस स्टाप होने के कारण हर दिन हजारों की संख्या में लोग आते-जाते हैं।