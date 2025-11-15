लाल किला धमाके की गुत्थी सुलझाने अस्पताल पहुंची NIA, आतंकी हमले में घायलों के लिए बयान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए ने शुक्रवार को धमाके में हुए घायलों के बयान दर्ज किए। टीम लोकनायक अस्पताल पहुंची और वहां भर्ती घायलों से घटना के बारे में और वहां की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर उनके बयान दर्ज किए।

अस्पताल घटनास्थल के बेहद निकट स्थित है और धमाके के तुरंत बाद दो को छोड़ सभी घायलों को यहीं भर्ती कराया गया था। कई मरीज अब भी उपचाराधीन हैं।

सूत्रों के अनुसार एनआईए अधिकारी अस्पताल में काफी समय तक रहे और घायलों से बातचीत कर घटना से पहले और बाद की परिस्थितियों के साथ किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी जुटाई।

टीम ने मृतकों का पोस्टमार्टम करने वाले फोरेंसिक विशेषज्ञों से भी मुलाकात की। टीम ने उनके बयान भी नोट किए। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगले सप्ताह तक आएगी।