चलती बस में नाबालिग से दुष्कर्म पर NHRC का एक्शन, दिल्ली-नोएडा और मैनपुरी पुलिस से मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के बीच में चलती स्लीपर बस में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ बस ड्राइवर और कंडक्टर द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर और मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

रिपोर्ट में जांच की स्थिति और पीड़िता को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) की जानकारी शामिल होने की उम्मीद है। जान से मारने की धमकी देकर छोड़ा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि चार अगस्त को ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से बस में सवार हुई 17 वर्षीय लड़की के साथ बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने सामूहिक दुष्कर्म किया।

वारदात के दौरान आरोपितों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी और कश्मीरी गेट बस अड्डा के बाहर छोड़ दिया। चचेरे भाई से मिलने निकली थी लड़की आयोग का कहना है कि यदि वारदात सच हैं, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इसलिए दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर और मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई है।