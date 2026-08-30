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दिल्ली में भूजल का अवैध दोहन जारी, NGT ने SDM से मांगा जवाब; आठ जगह मिले अवैध बोरवेल

By Vineet Tripathi Edited By: Anup Tiwari
Updated: Sun, 30 Aug 2026 05:50 PM (IST)

एनजीटी ने उत्तरी दिल्ली के कमला नगर, गुजरांवाला टाउन और जवाहर नगर में अवैध बोरवेल व भूजल दोहन का संज्ञान ...और पढ़ें

उत्तर दिल्ली में अवैध बोरवेल पर एनजीटी ने लिया संज्ञान। फाइल फोटो

उत्तर दिल्ली में अवैध बोरवेल पर एनजीटी ने लिया संज्ञान। फाइल फोटो

HighLights

  1. एनजीटी ने उत्तरी दिल्ली में अवैध बोरवेल का संज्ञान लिया।

  2. संबंधित एसडीएम को मामले में पक्षकार बनाकर जवाब मांगा।

  3. दिल्ली जल बोर्ड ने कई अवैध बोरवेल की पहचान की।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कमला नगर, गुजरांवाला टाउन और जवाहर नगर क्षेत्रों में कई स्थानों पर अवैध बोरवेल एवं भूजल के अनधिकृत दोहन के मामले का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने संज्ञान लेकर संबंधित एसडीएम को पक्षकार बनाकर जवाब मांगा है।

एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की रिपाेर्ट को गौर करने के बाद संबंधित एसडीएम को मामले मेें पक्षकार बनाया और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

11 नवंबर 2025 के पूर्व आदेश के अनुपालन की मांग को लेकर आवेदनकर्ता राशि शर्मा द्वारा दायर आवेदन पर दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने जवाब दाखिल कर कहा कि अब भी आठ जगह पर अवैध बोरिंग एवं भूजल दोहन किया जा रहा है। इसमें कहा गया कि 11 नवंबर 2025 के पूर्व आदेश का अब तक अनुपालन नहीं किया गया और अब भी कई जगह पर भूजल का अवैध दोहन किया जा रहा है।

कई परिसरों की पहचान की

डीजेबी ने अपनी रिपाेर्ट में कहा कि कई अवैध बोरवेल संचालित करने वाले परिसरों की पहचान की गई है और रूप नगर व कमला नगर क्षेत्र में के कई अवैध बोरवेल पाए गए हैं। इसमें रूप नगर में पांच, कमला नगर में दो और गुजरांवाला टाउन एक जगह पर पर अवैध बोरवेल पाया गया।

एनजीटी को यह भी बताया गया कि डीजेबी द्वारा संबंधित एसडीएम को कई बार पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। उक्त तथ्यों को देखते हुए एनजीटी ने संबंधित एसडीएम को मामले में पक्षकार बनाते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

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