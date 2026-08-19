दिल्ली में कोंडली के एसटीपी पर NGT सख्त, दुर्गंध और प्रदूषण रोकने को नियमित निगरानी के निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मयूर विहार फेज-तीन में न्यू कोंडली स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को निर्देश दिया है।

एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिकार्ड पर लिया कि वर्तमान में उपचारात्मक उपाय किए गए हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों को एसटीपी की नियमित निगरानी जारी रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि ये संयंत्र लागू पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप कार्य करें।

एनजीटी ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एसटीपी से निकलने वाली दुर्गंध के कारण क्षेत्र के निवासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। 10 लाख जुर्माने के साथ एनजीटी ने याचिका का किया निपटारा एनजीटी ने रिकार्ड पर लिया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। उक्त तथ्यों को देखते हुए एनजीटी ने डीपीसीसी को उक्त धनराशि की शीघ्र वसूली के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

एनजीटी ने डीपीसीसी को नियमित निगरानी करने तथा भविष्य में किसी भी पर्यावरणीय मानक के उल्लंघन का पता चलने पर तत्काल उपचारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देशों के साथ एनजीटी ने याचिका का निपटारा कर दिया।