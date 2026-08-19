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दिल्ली में कोंडली के एसटीपी पर NGT सख्त, दुर्गंध और प्रदूषण रोकने को नियमित निगरानी के निर्देश

By Vineet Tripathi Edited By: Anup Tiwari
Updated: Wed, 19 Aug 2026 01:03 AM (IST)

एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को कोंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की नियमित निगरानी करने और 10 लाख रुपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलने का नि ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।

एआई जेनेरेटेड इमेज।

HighLights

  1. एनजीटी ने कोंडली एसटीपी की नियमित निगरानी का निर्देश दिया।

  2. डीपीसीसी को 10 लाख रुपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलनी होगी।

  3. एसटीपी से दुर्गंध न फैले, पर्यावरणीय मानकों का पालन हो।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मयूर विहार फेज-तीन में न्यू कोंडली स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को निर्देश दिया है।

एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिकार्ड पर लिया कि वर्तमान में उपचारात्मक उपाय किए गए हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों को एसटीपी की नियमित निगरानी जारी रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि ये संयंत्र लागू पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप कार्य करें।

एनजीटी ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एसटीपी से निकलने वाली दुर्गंध के कारण क्षेत्र के निवासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

10 लाख जुर्माने के साथ एनजीटी ने याचिका का किया निपटारा

एनजीटी ने रिकार्ड पर लिया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। उक्त तथ्यों को देखते हुए एनजीटी ने डीपीसीसी को उक्त धनराशि की शीघ्र वसूली के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

एनजीटी ने डीपीसीसी को नियमित निगरानी करने तथा भविष्य में किसी भी पर्यावरणीय मानक के उल्लंघन का पता चलने पर तत्काल उपचारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देशों के साथ एनजीटी ने याचिका का निपटारा कर दिया।

इस संबंध में दाखिल याचिका में कहा गया था कि कोंडली फेज-एक से चार तक के एसटीपी द्वारा पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन, अनुपचारित जल के बहाव तथा दुर्गंध और जहरीली गैसों के उत्सर्जन हो रहा है।

एसटीपी मानक लागू, मच्छर नियंत्रण जारी

इससे क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की गई थी। डीपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की जानकारी देने के साथ ही यह भी बताया कि अप्रैल 2026 में किए गए नमूना विश्लेषण के अनुसार कोंडली फेज-एक, दो, तीन और चार के एसटीपी निर्धारित मानकों का अनुपालन कर रहे हैं।

दिल्ली जल बोर्ड ने पूर्व में अधिकरण को सूचित किया था कि डीपीसीसी द्वारा पहले चिन्हित कमियों को दूर कर दिया गया है और एसटीपी निर्धारित मानकों के अनुसार संचालित हो रहे हैं।

वहीं, दूसरी तरफ एमसीडी ने रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि इलाके में मच्छरों के प्रजनन और संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए निवारक और उपचारात्मक उपाय किए गए हैं और ये आगे भी जारी रखे जाएंगे।

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