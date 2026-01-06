Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ग्रेप के दौरान सरकारी कार्यालय में निर्माण पर एनजीटी सख्त, सीएक्यूएम-डीपीसीसी सहित अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

    By Vineet Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:53 AM (IST)

    नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ग्रेप-तीन व चार लागू होने के बावजूद दिल्ली में एक सरकारी कार्यालय में अवैध निर्माण का संज्ञान लिया है। सेंटर फॉर डे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आम नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) -तीन व चार के लागू होने के दौरान प्रदूषण को बढ़ाने में मदद करने वाली किसी भी गतिविधि का हिस्सा न बने, लेकिन जब सरकारी कार्यालय ही ऐसा करे तो फिर क्या कहा जाए।

    प्रतिबंध के बावजूद भी सरकारी कार्यालय में अवैध निर्माण व ध्वस्तीकरण किए जाने के खिलाफ दायर शिकायत का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने संज्ञान लिया है। एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्माण व ध्वस्तीकरण गतिविधियों के मामले में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को त्वरित सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

    17 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

    एनजीटी ने सीएक्यूएम को निर्देश दिया कि 10 दिन के अंदर स्थल निरीक्षण करे और पर्यावरणीय उल्लंघन पाए जाने पर दंडात्मक एवं सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। पीठ ने सीएक्यूएम को 17 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई से पहले कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिया।

    आवेदनकर्ता शुभम वर्मा ने आवेदन दाखिल करके आराेप लगाया कि 22 नवंबर से ग्रेप-तीन व चार के लागू होने के बावजूद भी सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमैटिक द्वारा कार्यालय परिसर में लगभग 80 शौचालयों के निर्माण हेतु बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ एवं निर्माण कार्य किया जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि इस निर्माण गतिविधि के कारण धूल एवं प्रदूषण हो रहा है और इससे उनकी दो माह की नवजात पुत्री गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है। आवेदन में यह भी कहा गया कि वह स्वयं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित हैं और इसके कारण उन्हें अपनी बेटी से दूर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। आवेदनकर्ता ने प्रदूषण के कारण हुए चिकित्सकीय व्यय एवं मानसिक कष्ट के लिए 7.11 लाख का मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की है।

    आवेदनकर्ता ने कहा कि इस संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन दिल्ली एप पर 22 नवंबर को शिकायत की थी, लेकिन अब तक यह लंबित है और कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही इस संबंध में सीएक्यूएम को भी 23 नवंबर को शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।