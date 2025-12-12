साउथ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर नया जिला बनेगा साउथ-ईस्ट, लोगों को नहीं लगाने पड़ेंगे अमर कॉलोनी का चक्कर
दिल्ली में अब एमसीडी जोन के हिसाब से जिलों के नाम होंगे। दक्षिणी जिले का विभाजन होगा और दक्षिण-पूर्वी जिला बनेगा। बदरपुर को सब-डिवीजन बनाया जाएगा, जिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अब एमसीडी जोन के हिसाब से जिलों के नाम होंगे। दक्षिणी जिले के बड़े हिस्से को अलग करते हुए दक्षिण-पूर्वी जिला बनेगा। पहले बदरपुर तक के लोगों को राजस्व संबंधी काम कराने के लिए अमर कॉलोनी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय आना होता था, नई व्यवस्था में बदरपुर को सब-डिवीजन बनाया जाएगा।
एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी भी वहीं बैठेंगे। लोगों को अमर कॉलोनी के चक्कर नहीं लगाने होंगे। काम में पारदर्शिता आएगी, लोगों का समय बचेगा और सभी विभागों में तालमेल बिठाने में भी आसानी होगी। दरअसल, दक्षिणी जिले में अभी दो जिलाधिकारी बैठते हैं, एक साकेत और दूसरे अमर कॉलोनी।
अमर कालोनी जिलाधिकारी के अधीन डिफेंस कॉलोनी, कालकाजी और सरिता विहार सब-डिवीजन हैं। अब नई व्यवस्था के तहत जंगपुरा सब-डिवीजन को पूर्वी जिले से और बदरपुर को दक्षिणी जिले से हटाकर साउथ-ईस्ट जिले में शामिल किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दक्षिणी जिले में छतरपुर, देवली और महरौली सब-डिवीजन के साथ मालवीय नगर को जोड़ा जाएगा, जो अब तक नई दिल्ली का हिस्सा था।
बोले लोग-
कोई भी काम कराने के लिए बदरपुर के लोगों को अमर कॉलोनी जाना पड़ता था। अपने क्षेत्र में ही राजस्व से लेकर अन्य काम होंगे तो जहां लोगों को आसानी होगी, वहीं समय की बचत हो सकेगी। - धर्मेंद्र भगत, बदरपुर
छतरपुर के लोगों को राजस्व संबंधी कामों के लिए या प्रमाणपत्र आदि बनवाने के लिए महरौली एसडीएम कार्यालय जाना पड़ता है। छतरपुर के सब-डिवीजन बनने पर क्षेत्र के लोगों को बहुत आसनी होगी। - ऋषिपाल महाशय, फतेहपुर बेरी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।