कुतुबमीनार से दोगुना ऊंचा होगा दिल्ली का नया सचिवालय, ITO क्षेत्र में 50 मंजिल के टावर में होंगी कई सुविधाएं
दिल्ली सरकार आईटीओ क्षेत्र में करीब 50 मंजिला नया सचिवालय भवन बनाने पर विचार कर रही है, जिसकी ऊंचाई कुतुबमीनार से दोगुनी होगी। हालांकि, अंतिम डिजाइन अ ...और पढ़ें
HighLights
नया सचिवालय आईटीओ क्षेत्र में 50 मंजिला होगा।
इसकी ऊंचाई कुतुबमीनार से लगभग दोगुनी होगी।
विभिन्न सरकारी विभाग एक ही परिसर में आएंगे।
वीके शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी में अपने नए सचिवालय भवन को करीब 50 मंजिला बनाने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित भवन की ऊंचाई करीब 150 मीटर रखे जाने की संभावना है। यदि यह प्रस्ताव आकार लेता है तो यह कुतुबमीनार की 72.5 मीटर ऊंचाई से करीब दोगुना ऊंचा होगा और दिल्ली की सबसे ऊंची इमारतों में शामिल होगा। हालांकि, अभी भवन की ऊंचाई और डिजाइन को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।
आवाजाही और सुविधाओं पर हुई बैठक
सरकार ने प्रस्तावित सचिवालय के निर्माण से जुड़े तकनीकी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। तीन दिन पहले हुई समीक्षा बैठक में प्रस्तावित टावर की ऊंचाई से जुड़ी तकनीकी और नियामकीय चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। इतनी ऊंचाई के भवन के निर्माण के लिए संरचनात्मक सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था, भूकंपरोधी डिजाइन, लिफ्ट व्यवस्था और आपातकालीन निकासी जैसे पहलुओं का विस्तृत अध्ययन पर बात हुई।
कौन-कौन से विभाग आ जाएंगे करीब?
नए सचिवालय का उद्देश्य दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों को अलग-अलग स्थानों से एक ही प्रशासनिक परिसर में लाना है। वर्तमान में राजस्व, श्रम, जीएसटी, शिक्षा, परिवहन, आबकारी तथा खाद्य एवं आपूर्ति समेत कई विभाग अलग-अलग भवनों में संचालित होते हैं। नए परिसर में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न विभागों के कार्यालयों को एक साथ रखने की योजना है।
कितने बड़े क्षेत्रफल में बनेगा सचिवालय?
नए सचिवालय के लिए आईटीओ क्षेत्र को चुना गया है। प्रस्ताव के तहत मौजूदा सरकारी परिसरों का पुनर्विकास कर आधुनिक प्रशासनिक केंद्र विकसित किया जाना है। हाल की योजना में पहले प्रस्तावित दो टावरों को स्काईवाक से जोड़ने के बजाय सड़क के दोनों ओर अलग-अलग भवन विकसित करने पर भी विचार किया गया है। करीब 10 एकड़ क्षेत्र में सचिवालय परिसर विकसित करने की योजना है।
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इमारत की ऊंचाई होगी 28 मंजिल
अभी दिल्ली की प्रमुख ऊंची सरकारी इमारतों में सिविक सेंटर प्रमुख है, जिसकी ऊंचाई करीब 100 मीटर और ऊंचाई लगभग 28 मंजिल है। इसके मुकाबले प्रस्तावित सचिवालय करीब 50 मंजिल और 150 मीटर ऊंचा हुआ तो यह सरकारी भवनों के मामले में नया मानक स्थापित करेगा। हालांकि, दिल्ली की ऊंचाई संबंधी पाबंदियों को देखते हुए अंतिम डिजाइन विशेषज्ञों की तकनीकी रिपोर्ट और संबंधित मंजूरियों के बाद ही तय होगा।
क्या है नवीन सचिवालय की पूरी कार्ययोजना?
संशोधित योजना के तहत आईटीओ पर पीडब्ल्यूडी मुख्यालय और आयकर विभाग के मुख्यालयों को दो अलग-अलग नए सचिवालय परिसरों के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा।
ये दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। ये दो भागों में बनेगा, पहला हिस्सा उत्तरी हिस्से में मौजूद आठ एकड़ में वर्तमान पीडब्ल्यूडी मुख्यालय और जीएसटी बिल्डिंग को तोड़कर एक नया सचिवालय परिसर बनाया जाएगा।
सचिवालय का दूसरा भाग 10-एकड़ में दक्षिणी हिस्से में आयकर विभाग सहित दिल्ली सरकार की अपनी जमीन को मिलाकर बनाया जाएगा। इसमें एक इमारत के 150 मीटर ऊंचाई वाली बनाए जाने की योजना है।
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