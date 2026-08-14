कुतुबमीनार से दोगुना ऊंचा होगा दिल्ली का नया सचिवालय, ITO क्षेत्र में 50 मंजिल के टावर में होंगी कई सुविधाएं

वीके शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी में अपने नए सचिवालय भवन को करीब 50 मंजिला बनाने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित भवन की ऊंचाई करीब 150 मीटर रखे जाने की संभावना है। यदि यह प्रस्ताव आकार लेता है तो यह कुतुबमीनार की 72.5 मीटर ऊंचाई से करीब दोगुना ऊंचा होगा और दिल्ली की सबसे ऊंची इमारतों में शामिल होगा। हालांकि, अभी भवन की ऊंचाई और डिजाइन को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।

आवाजाही और सुविधाओं पर हुई बैठक सरकार ने प्रस्तावित सचिवालय के निर्माण से जुड़े तकनीकी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। तीन दिन पहले हुई समीक्षा बैठक में प्रस्तावित टावर की ऊंचाई से जुड़ी तकनीकी और नियामकीय चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। इतनी ऊंचाई के भवन के निर्माण के लिए संरचनात्मक सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था, भूकंपरोधी डिजाइन, लिफ्ट व्यवस्था और आपातकालीन निकासी जैसे पहलुओं का विस्तृत अध्ययन पर बात हुई।

कौन-कौन से विभाग आ जाएंगे करीब? नए सचिवालय का उद्देश्य दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों को अलग-अलग स्थानों से एक ही प्रशासनिक परिसर में लाना है। वर्तमान में राजस्व, श्रम, जीएसटी, शिक्षा, परिवहन, आबकारी तथा खाद्य एवं आपूर्ति समेत कई विभाग अलग-अलग भवनों में संचालित होते हैं। नए परिसर में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न विभागों के कार्यालयों को एक साथ रखने की योजना है।

कितने बड़े क्षेत्रफल में बनेगा सचिवालय? नए सचिवालय के लिए आईटीओ क्षेत्र को चुना गया है। प्रस्ताव के तहत मौजूदा सरकारी परिसरों का पुनर्विकास कर आधुनिक प्रशासनिक केंद्र विकसित किया जाना है। हाल की योजना में पहले प्रस्तावित दो टावरों को स्काईवाक से जोड़ने के बजाय सड़क के दोनों ओर अलग-अलग भवन विकसित करने पर भी विचार किया गया है। करीब 10 एकड़ क्षेत्र में सचिवालय परिसर विकसित करने की योजना है।

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