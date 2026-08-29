दिल्ली की इमारतों में अब आग से बचाव के लिए कड़े नियम, 18 फायर सेफ्टी इंतजाम अनिवार्य; 6 मीटर रास्ता जरूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार सामने आ रही आग की घटनाओं के बाद सरकार ने इमारतों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है।

जिसके अनुसार अब भवनों में आग से बचाव और लोगों की सुरक्षित निकासी के लिए न्यूनतम अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य हो गया है। इमारतों के लिए न्यूनतम अग्नि सुरक्षा मानकों का नया ढांचा तैयार किया है। फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता, स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य गृह विभाग ने 28 अगस्त को इस संशोधित अधिसूचना के अनुसार नियम दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संशोधित यूनिफाइड बिल्डिंग बायलाज-2016 की अधिसूचना के साथ लागू होंगे। नियम लागू होने के समय तक लंबित आवेदनों का निस्तारण पुराने प्रविधानों के अनुसार किया जाएगा।



नए नियमों के तहत इमारतों में फायर ब्रिगेड की पहुंच के लिए परिसर तक कम से कम छह मीटर चौड़ा रास्ता सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा आग और धुएं को फैलने से रोकने के लिए फायर और स्मोक बैरियर, फायर चेक दरवाजे और स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी।

नियमों में भवनों की ऊंचाई और उनके उपयोग के आधार पर अग्नि सुरक्षा मानक तय किए जाएंगे। जिन इमारतों के लिए बिल्डिंग बायलॉज में विशेष अग्नि सुरक्षा उपाय निर्धारित नहीं हैं, वहां दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दे सकेंगे।

संशोधित नियमों में कुल 18 श्रेणियों के अग्नि सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। इनमें फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट-एड होज रील, आटोमैटिक फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम, पब्लिक एड्रेस और वॉयस इवैक्यूएशन सिस्टम तथा जरूरत के अनुसार आटोमैटिक स्प्रिंकलर और फायर सप्रेशन सिस्टम शामिल हैं।

इसके साथ ही इमारतों में आंतरिक हाइड्रेंट, वेट राइजर, फायर पंप हाउस, अग्निशमन के लिए पानी का अलग भंडारण और अग्निशमन कर्मियों के लिए सुरक्षित पहुंच की व्यवस्था भी करनी होगी। बाहर निकलने के रास्तों पर स्पष्ट संकेतक, फ्लोर नंबर और रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के भी प्रविधान किए गए हैं।