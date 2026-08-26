नेपाल में बाढ़ से तबाही की चिंता दिल्ली पहुंची, नेटवर्क ठप होने से अपनों से संपर्क टूटा; सलामती की कर रहे दुआ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नेपाल के मध्यवर्ती इलाकों और तिब्बत सीमा के पास भोटे कोशी नदी में आए उफान से हुई तबाही की चिंता अब दिल्ली में रह रहे नेपाली मूल के लोगों तक पहुंच गई है।

मूसलाधार वर्षा के बाद आई आकस्मिक बाढ़ ने कई गांवों, पुलों और जलविद्युत परियोजनाओं को अपनी चपेट में ले लिया है। प्रभावित क्षेत्रों में अपने परिजनों और करीबियों की खबर नहीं मिलने से दिल्ली में रहने वाले नेपाली मूल के लोग और श्रमिक गहरे सदमे में हैं।

बुधवार को कई लोग दिनभर टीवी स्क्रीन देखते रहे और बार-बार फोन मिलाकर नेपाल में रह रहे अपने परिजनों का हाल जानने की कोशिश करते रहे। हालांकि, नेटवर्क की समस्या ने उनकी बेचैनी और बढ़ा दी। फोन मिलाते रहे, लेकिन नेटवर्क ने तोड़ी उम्मीद हौज खास स्थित एक तिब्बती रेस्तरां में काम करने वाले मनीष ने बताया कि उनका परिवार पोखरा में सुरक्षित है, लेकिन नुवाकोट क्षेत्र में रहने वाले रिश्तेदारों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वह सुबह से लगातार फोन मिला रहे हैं, लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा है।

मनीष ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर बाढ़ की खौफनाक वीडियो सामने आ रही हैं। इन्हें देखकर प्रभावित इलाकों में रह रहे अपनों की चिंता और बढ़ जाती है। कई रिश्तेदार और दोस्त प्रभावित इलाकों में उत्तरी नेपाल के रहने वाले एक अन्य कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उनके कई करीबी दोस्त और रिश्तेदार प्रभावित इलाके में फंसे हुए हैं। सुबह से नेटवर्क ठप होने के कारण उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में परिवार और करीबियों की स्थिति को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। कर्मचारियों के साथ खड़े हुए व्यापारिक प्रतिष्ठान नेपाल में आई आपदा के बीच दिल्ली के कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान भी अपने नेपाली कर्मचारियों के साथ खड़े हुए हैं। येती-द हिमालयन किचन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत सिंह ने कहा कि घटना बेहद दुखद और विचलित करने वाली है। उनके प्रतिष्ठान में नेपाल से आने वाले कई कर्मचारी काम करते हैं।

उन्होंने बताया कि भले ही कुछ कर्मचारियों के घर सीधे प्रभावित इलाके में न हों, लेकिन उनके रिश्तेदार और दोस्त वहां रहते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कर्मचारियों को अपने परिजनों से संपर्क करने के लिए छूट दी गई है। मुश्किल की इस घड़ी में संस्थान उनके साथ खड़ा है।