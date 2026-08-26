नेपाल में बाढ़ से तबाही के बीच दिल्ली-काठमांडू बस सेवा जारी, DTC रख रहा नजर; हालात बिगड़ने पर होगा फैसला

राज्य ब्यूरो, जागरण। नई दिल्ली। नेपाल में भीषण बाढ़ से तबाही के बीच दिल्ली और काठमांडू के बीच चलने वाली अंतरराष्ट्रीय बस सेवा फिलहाल जारी है। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है।

परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अभी बस सेवा को निलंबित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और दोनों देशों के बीच बसों का संचालन सामान्य रूप से हो रहा है। सप्ताह में तीन दिन चलती है बस दिल्ली सरकार ने वर्ष 2014 में दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली अंतरराष्ट्रीय बस सेवा शुरू की थी। डीटीसी की बसें दिल्ली गेट के पास स्थित अंबेडकर स्टेडियम टर्मिनल से सप्ताह में तीन दिन काठमांडू के लिए रवाना होती हैं। बस सेवा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे चलती है।