नेपाल में बाढ़ से तबाही के बीच दिल्ली-काठमांडू बस सेवा जारी, DTC रख रहा नजर; हालात बिगड़ने पर होगा फैसला
नेपाल में भीषण बाढ़ के बावजूद दिल्ली-काठमांडू अंतरराष्ट्रीय बस सेवा फिलहाल जारी है। डीटीसी स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और अभी सेवा निलंबित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
HighLights
नेपाल में बाढ़ के बावजूद दिल्ली-काठमांडू बस सेवा जारी
डीटीसी लगातार स्थिति पर नजर रख रही, सेवा निलंबित नहीं
यह सेवा 2014 में शुरू हुई, सप्ताह में तीन दिन
राज्य ब्यूरो, जागरण। नई दिल्ली। नेपाल में भीषण बाढ़ से तबाही के बीच दिल्ली और काठमांडू के बीच चलने वाली अंतरराष्ट्रीय बस सेवा फिलहाल जारी है। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है।
परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अभी बस सेवा को निलंबित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और दोनों देशों के बीच बसों का संचालन सामान्य रूप से हो रहा है।
सप्ताह में तीन दिन चलती है बस
दिल्ली सरकार ने वर्ष 2014 में दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली अंतरराष्ट्रीय बस सेवा शुरू की थी। डीटीसी की बसें दिल्ली गेट के पास स्थित अंबेडकर स्टेडियम टर्मिनल से सप्ताह में तीन दिन काठमांडू के लिए रवाना होती हैं। बस सेवा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे चलती है।
सोनौली चेकपोस्ट से नेपाल में प्रवेश
दिल्ली से काठमांडू जाने वाली डीटीसी बस उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। इसके बाद गोरखपुर के पास स्थित सोनौली चेकपोस्ट से नेपाल में प्रवेश करती है।
हालात बिगड़े तो लिया जाएगा फैसला
परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि फिलहाल बस सेवा रोकने की जरूरत नहीं पड़ी है। नेपाल में बाढ़ के कारण बने हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।
परिस्थितियों में बदलाव होने पर बस सेवा के संचालन को लेकर आगे निर्णय लिया जाएगा। अभी दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय बस सेवा सुचारु रूप से चल रही है।
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