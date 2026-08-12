नीट पेपर लीक मामले में दाखिल आरोपपत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, गवाहों के नाम छपने पर जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल किए गए आरोपपत्र का बुधवार को राउज एवेन्यू की विशेश अदालत ने संज्ञान लिया। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने 13 आरोपितों के खिलाफ एजेंसी की फाइनल रिपोर्ट का संज्ञान लिया।

अदालत गुरुवार से आरोपों पर बहस सुनना शुरू कर सकती है। सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने अदालत को बताया कि जिन गवाहों के नाम मीडिया में छापे जा रहे हैं, उनमें से कुछ नाबालिग भी हो सकते हैं और आरोपपत्र के कुछ हिस्से लगातार अखबारों में छापे जा रहे हैं।