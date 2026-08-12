नीट पेपर लीक मामले में दाखिल आरोपपत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, गवाहों के नाम छपने पर जताई नाराजगी
नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र का राउज एवेन्यू विशेष अदालत ने संज्ञान लिया है। अदालत ने गवाहों के नाम मीडिया में प्रकाशित होने पर ...और पढ़ें
HighLights
राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट आरोपपत्र का संज्ञान लिया।
सीबीआई ने 13 आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दाखिल की।
अदालत ने गवाहों के नाम छापने पर नाराजगी जताई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल किए गए आरोपपत्र का बुधवार को राउज एवेन्यू की विशेश अदालत ने संज्ञान लिया। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने 13 आरोपितों के खिलाफ एजेंसी की फाइनल रिपोर्ट का संज्ञान लिया।
अदालत गुरुवार से आरोपों पर बहस सुनना शुरू कर सकती है। सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने अदालत को बताया कि जिन गवाहों के नाम मीडिया में छापे जा रहे हैं, उनमें से कुछ नाबालिग भी हो सकते हैं और आरोपपत्र के कुछ हिस्से लगातार अखबारों में छापे जा रहे हैं।
गवाहों के नाम मीडिया में छापे जाने पर जताई नाराजगी
अदालत ने इस मामले में गवाहों के नाम मीडिया में छापे जाने पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि यह बहुत चौंकाने वाली बात है। अदालत ने कहा कि जो तथ्य आरोपपत्र का हिस्सा हैं और अब तक अदालत में नहीं कही गई हैं, उन सभी का मीडिया में सार्वजनिक होना बेहद चौंकाने वाला है।
अदालत ने कहा कि जिम्मेदार मीडिया को ऐसे तथ्यों को प्रकाशित करने से बचना चाहिए।
यह भी पढ़ें- जस्टिस वर्मा घर में मिले नोटों पर नहीं दे पाए जवाब, समिति की फाइनल रिपोर्ट लोकसभा में पेश