NEET UG पेपर लीक के लिए 13 आरोपियों ने मिलकर बनाया था सिंडिकेट, CBI की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान
अदालत ने नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए कहा कि 13 आरोपियों ने पैसे कमाने के लिए पेपर लीक और प्रसार का सिंडिकेट बनाया था ...और पढ़ें
HighLights
अदालत ने 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई आरोपपत्र पर संज्ञान लिया
विषय विशेषज्ञों ने एनटीए से आपराधिक विश्वासघात कर प्रश्नपत्र बेचे
आरोपियों ने गैर-कानूनी कमाई के लिए पेपर लीक सिंडिकेट बनाया
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल किए गए आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने कहा कि गैर-कानूनी तरीके से पैसे कमाने के लिए पेपर लीक करने से लेकर उसे फैलाने के लिए 13 आरोपितोें ने सिंडिकेट बनाया था।
विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा दाखिल आरोपपत्र में प्रथम दृष्टया आरोपितों को दोषी ठहराने वाले बहुत सारे साक्ष्य हैं। बुधवार को अदालत ने आरोपितों के खिलाफ जांच एजेंसी की फाइनल रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और गुरुवार को इसका आदेश जारी किया।
13 आरोपितों ने बनाया था पेपर लीक सिंडिकेट
अदालत ने कहा कि CBI द्वारा व्यापक जांच के माध्यम से इकट्ठा किए गए साक्ष्य से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि संबंधित सभी आरोपित किसी न किसी तरह से नीट (यूजी) 2026 परीक्षा लीक सिंडिकेट का हिस्सा थे और उनमें से हर एक ने तीनों विषयों (फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलाजी) के परीक्षा प्रश्न पत्र को फैलाने और प्रसारित करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी।
विषय विशेषज्ञों पर आपराधिक विश्वासघात का आरोप
अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि मुख्य आरोपित पीवी कुलकर्णी को पूरी तरह से पता था कि तय जगह पर विषय विशेषज्ञों की तलाशी लेने का कोई नियम नहीं था।
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इसलिए, उन्होंने स्थिति का फायदा उठाया और अपने विषय (केमिस्ट्री) के अनुवाद का काम करते समय चुपके से अपने द्वारा तैयार की गई चिट या छोटे नोट्स अपने साथ ले गए।
अदालत ने कहा कि इसके अलावा, रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि इन तीनों विशेषज्ञों पीवी कुलकर्णी, फिजिक्स के लिए मनीषा संजय हवलदार और बायोलाजी के लिए मनीषा गुरुनाथ मंधारे ने इस काम के लिए नियुक्त किए जाने से पहले लिखित रूप में यह वचन दिया था कि वे नीट-यूजी परीक्षा से संबंधित किसी भी सामग्री को किसी भी तरह से किसी के साथ साझा नहीं करेंगे।
अदालत ने कहा कि वचन का उल्लंघन प्रथम दृष्टया यह दिखाता है कि परीक्षा पत्र के लिए अनुवाद करने के लिए इन आरोपितों को नियुक्त करने वाले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के साथ इन्होंने आपराधिक विश्वासघात किया है।
अदालत ने कहा कि आरोपितों ने अपने उक्त कृत्य से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-13 के तहत आपराधिक कदाचार भी किया है।
लीक हुए सवाल बेचनेॅ की भी बात
अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट तौर से जाहिर होता है कि तीनों विषयों के विशेषज्ञों ने गैर-कानूनी तरीके से पैसे कमाने के लिए, दूसरे सह-आरोपितों के साथ मिलकर साजिश रची और परीक्षा से जुड़ी सामग्री (अपने-अपने विषयों के लीक हुए सवाल) सह-आरोपितों और कई उम्मीदवारों को कोचिंग देने के बहाने बेच दिया।
इतना ही नहीं बाकी सभी सह-आरोपितों ने भी इन विषय विशेषज्ञों के साथ मिलकर ये सभी अपराध किए हैं।
अदालत ने कहा कि आरोपपत्र के मुताबिक आरोपितों ने लीक हुए पेपर की सामग्री को नष्ट/खत्म कर दिया है और उनमें से कुछ ने अपने मौजूद सामग्री के कारण अपने इलेक्ट्राॅनिक डिवाइस में भी नष्ट कर दिए।
इसके बाद कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत अपराधों का संज्ञान लिया।
इन धाराओं में आपराधिक साजिश, साक्ष्य मिटाना, सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी व बेईमानी से संपत्ति सौंपने के लिए उकसाना शामिल है।
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