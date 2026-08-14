NEET-UG पेपर लीक मामले में CBI की जांच का दायरा बढ़ा, 13 आरोपितों के बाद अब किसकी होगी पड़ताल?
नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआइ को 13 आरोपितों से आगे जांच करने की अनुमति मिल गई है। नए डिजिटल साक्ष्यों और सीएफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अब अन्य संदिग्धों की भूमिका भी खंगाली जाएगी।
HighLights
सीबीआइ को नीट पेपर लीक में आगे जांच की अनुमति मिली।
नए डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ा।
अब 13 आरोपितों से अधिक संदिग्धों की भूमिका खंगाली जाएगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआइ की जांच अब 13 आरोपितों तक सीमित नहीं रहेगी। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसी को मामले में आगे की जांच करने की अनुमति दे दी।
सीबीआइ ने दलील दी कि जांच के दौरान सामने आए नए डिजिटल साक्ष्यों और सीएफएसएल रिपोर्ट के निष्कर्षों से कुछ ऐसे अहम पहलू सामने आए हैं, जिनकी पड़ताल अभी बाकी है।
विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने सीबीआइ की अर्जी स्वीकार करते हुए आगे की जांच की अनुमति दी। एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसे ऐसे व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच करनी है, जिन्हें अब तक मामले में आरोपित नहीं बनाया गया है। यानी आरोपपत्र दाखिल होने और उस पर संज्ञान लिए जाने के बाद भी जांच का दायरा बढ़ सकता है।
सीबीआइ की ओर से पेश लोक अभियोजक ने दलील दी कि नए फारेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों ने मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर दोबारा जांच की जरूरत पैदा की है। अभियोजन ने यह भी कहा कि पहले से आरोपित 13 लोगों को एजेंसी की आगे की जांच पर आपत्ति जताने का अधिकार नहीं है। हालांकि, कुछ आरोपितों के अधिवक्ता ने सीबीआइ की अर्जी का विरोध किया।
13 आरोपितों पर पहले ही कोर्ट ले चुका है संज्ञान
12 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआइ के आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि मामले में व्यापक आपत्तिजनक सामग्री मौजूद है, जो प्रथमदृष्टया संकेत देती है कि 13 आरोपितों ने आर्थिक लाभ के लिए प्रश्नपत्र लीक और प्रसारित करने का सिंडिकेट बनाया।
इनमें विषय विशेषज्ञ पीवी कुलकर्णी, मनीषा संजय हवलदार और मनीषा गुरुनाथ मंधारे भी शामिल हैं।