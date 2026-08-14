NEET-UG पेपर लीक मामले में CBI की जांच का दायरा बढ़ा, 13 आरोपितों के बाद अब किसकी होगी पड़ताल?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआइ की जांच अब 13 आरोपितों तक सीमित नहीं रहेगी। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसी को मामले में आगे की जांच करने की अनुमति दे दी।

सीबीआइ ने दलील दी कि जांच के दौरान सामने आए नए डिजिटल साक्ष्यों और सीएफएसएल रिपोर्ट के निष्कर्षों से कुछ ऐसे अहम पहलू सामने आए हैं, जिनकी पड़ताल अभी बाकी है। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने सीबीआइ की अर्जी स्वीकार करते हुए आगे की जांच की अनुमति दी। एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसे ऐसे व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच करनी है, जिन्हें अब तक मामले में आरोपित नहीं बनाया गया है। यानी आरोपपत्र दाखिल होने और उस पर संज्ञान लिए जाने के बाद भी जांच का दायरा बढ़ सकता है।

सीबीआइ की ओर से पेश लोक अभियोजक ने दलील दी कि नए फारेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों ने मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर दोबारा जांच की जरूरत पैदा की है। अभियोजन ने यह भी कहा कि पहले से आरोपित 13 लोगों को एजेंसी की आगे की जांच पर आपत्ति जताने का अधिकार नहीं है। हालांकि, कुछ आरोपितों के अधिवक्ता ने सीबीआइ की अर्जी का विरोध किया।