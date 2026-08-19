नीट पेपर लीक: आरोपितों ने सीबीआई से मांगे बाकी दस्तावेज, अगली सुनवाई गुरुवार को

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले में आरोपितों ने सीबीआई से उन दस्तावेजों की सूची और प्रतियां देने की मांग की है, जिन्हें जांच एजेंसी ने जांच के दौरान जुटाया है, लेकिन आरोपितों को उपलब्ध नहीं कराया है। राउज एवेन्यू स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई।

सीबीआई की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए कुछ फैसलों को देखने के बाद वह अपनी बात रखेंगे कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की है। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता की अदालत में बुधवार को मामले के सभी 13 आरोपित पेश हुए। इनमें 10 आरोपितों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए और मंगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल को अदालत में सीधे पेश किया गया।

आरोपित पीवी कुलकर्णी की ओर से अदालत में आवेदन देकर सीबीआई से कुछ ऐसे दस्तावेज मांगे गए हैं, जिनका जांच में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उनकी प्रतियां उन्हें नहीं मिली हैं। इसके अलावा ऐसे दस्तावेजों की सूची और प्रतियां भी मांगी गई हैं, जिन्हें सीबीआई ने जांच में तो जुटाया, लेकिन आरोपपत्र में उनके आधार पर कोई दावा नहीं किया है।

मामले के अन्य आरोपितों की ओर से भी इसी तरह की मांग की गई है। अदालत ने कहा कि इन सभी अर्जियों पर एक साथ फैसला किया जाएगा। सीबीआई के अधिवक्ता ने इस संबंध में कुछ समय मांगा है, ताकि वह बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए अदालती फैसलों को देख सकें और अगली सुनवाई में अपनी दलील रख सकें।