गैंगस्टर ने पत्नी और नवजात बच्चों की सेहत का हवाला देकर मांगी जमानत, नीरज बवाना की याचिका पर दिल्ली HC सख्त

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अंतरिम जमानत की मांग वाली गैंग्सटर नीरज बवाना की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नवजात बच्चों और पत्नी के मेडिकल दस्तावेज की जांच करने का दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है। नीरज ने नवजात बच्चे की सेहत और अपनी पत्नी की मदद के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है।

अदालत ने जेल प्रशासन से मेडिकल दस्तावेज की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। इससे पहले अदालत ने नीरज बवाना को अस्पताल में भर्ती अपने दो बच्चों से मिलने के लिए छह घंटे की अनुमति दी थी। बच्चों का जन्म 14 अगस्त को हुआ था। नीरज की पत्नी ने तीन बच्चों को जन्म दिया था।