लुटियंस दिल्ली में एस्केलेटर की सुरक्षा पर खर्च होंगे ₹4 करोड़, क्या है NDMC का प्लान?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में कनॉट प्लेस के विभिन्न सबवे में खुले आसमान के नीचे चल रहे एस्केलेटर अब वर्षा और अन्य नुकसान से सुरक्षित होंगे।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने 20 एस्केलेटर के ऊपर और किनारों पर स्टेनलेस स्टील से कवर लगाने की योजना तैयार की है। इसके लिए करीब 3.81 करोड़ रुपये की लागत का टेंडर प्रक्रिया में है।

एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान कनॉट प्लेस के पुनर्विकास परियोजना के तहत ईआईएल ने विभिन्न सबवे में 22 एस्केलेटर लगाए थे। इनमें सुपर बाजार सबवे, स्टेट्समैन सबवे, बाराखंभा रोड सबवे और केजी मार्ग सबवे में दो-दो जोड़े और जनपथ सबवे में तीन जोड़ी एस्केलेटर शामिल हैं।