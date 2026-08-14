लुटियंस दिल्ली में एस्केलेटर की सुरक्षा पर खर्च होंगे ₹4 करोड़, क्या है NDMC का प्लान?
कनॉट प्लेस के 20 खुले एस्केलेटर को वर्षा और चोरी से बचाने के लिए एनडीएमसी 3.81 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इन एस्केलेटर पर स्टेनलेस स्टील के कवर और टफेंड ग्लास लगाए जाएंगे, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी और दुर्घटनाएं रुकेंगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में कनॉट प्लेस के विभिन्न सबवे में खुले आसमान के नीचे चल रहे एस्केलेटर अब वर्षा और अन्य नुकसान से सुरक्षित होंगे।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने 20 एस्केलेटर के ऊपर और किनारों पर स्टेनलेस स्टील से कवर लगाने की योजना तैयार की है। इसके लिए करीब 3.81 करोड़ रुपये की लागत का टेंडर प्रक्रिया में है।
एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान कनॉट प्लेस के पुनर्विकास परियोजना के तहत ईआईएल ने विभिन्न सबवे में 22 एस्केलेटर लगाए थे। इनमें सुपर बाजार सबवे, स्टेट्समैन सबवे, बाराखंभा रोड सबवे और केजी मार्ग सबवे में दो-दो जोड़े और जनपथ सबवे में तीन जोड़ी एस्केलेटर शामिल हैं।
महंगे पुर्जों को भी चुरा लेते हैं असामाजिक तत्व
एनडीएमसी ने उस दौरान केवल जनपथ सबवे के एस्केलेटर को ढका था। बाकी सारे अभी भी खुले आसमान के नीचे हैं। ऐसे में वर्षा होने की स्थिति में लोग इनका उपयोग करने से भी कतराते हैं, साथ ही दुर्घटना की भी संभावना होती है। दूसरी ओर असामाजिक तत्व इनके महंगे पुर्जों को भी चुरा लेते हैं। पिछले वर्षों में इन एस्केलेटर पर चोरी की घटनाएं हुई हैं। इसे देखते हुए इन एस्केलेटर के ऊपर शेड लगाए जाएंगे।
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अधिकारी ने बताया कि अब इन 20 एस्केलेटर के ऊपर और किनारों पर जनपथ सबवे में लगाए गए कवर के समान डिजाइन तैयार किया जाएगा। इसके लिए मजबूत स्टेनलेस स्टील के एंगल और प्लेट का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। किनारों पर 12 मिलीमीटर मोटे टफेंड ग्लास और ऊपर चार मिलीमीटर मोटी पालीकार्बोनेट शीट लगाई जाएगी।