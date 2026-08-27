अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, रिटायरमेंट के दिन ही मिलेंगे पेंशन दस्तावेज; NDMC कर्मचारियों को बड़ी राहत
एनडीएमसी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब उन्हें सेवा के अंतिम दिन ही ...और पढ़ें
HighLights
एनडीएमसी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर।
सेवा के अंतिम दिन ही सौंपे जाएंगे पेंशन संबंधी सभी दस्तावेज।
अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने शिकायतों के बाद लिया महत्वपूर्ण निर्णय।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अब पेंशन संबंधी दस्तावेजों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कर्मचारियों और विभिन्न एसोसिएशनों से मिली शिकायतों के बाद एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने पेंशन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इसके तहत प्रत्येक महीने के अंतिम दिन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से पेंशन संबंधी दस्तावेज सौंपे जाएंगे और उनकी पेंशन बिना किसी देरी के बैंक खाते में सुनिश्चित की जाएगी।
सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन डॉक्यूमेंट लेने में लगते हैं महीनों
मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि कई कर्मचारियों और एसोसिएशनों ने उनसे मुलाकात कर बताया था कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के कागजात तैयार होने में महीनों लग जाते हैं। इस दौरान कर्मचारियों को अपने ही अधिकारों के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी में वर्षों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए।
अध्यक्ष ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों में बड़ी संख्या कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की है, जिनमें सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं। वर्षों तक परिषद की सेवा करने वाले इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के लिए परेशान होना पड़े, यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के योगदान को सम्मान देने के लिए यह न्यूनतम कदम है, जो परिषद उठा सकती है।
इस महीने एनडीएमसी के 42 कर्मचारी हो रहे रिटायर
अगस्त में एनडीएमसी के कुल 42 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मनोज कुमार द्विवेदी 31 अगस्त को इन कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे और उन्हें पेंशन संबंधी दस्तावेज सौंपेंगे। इस पहल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन का लाभ मिलने के साथ-साथ पेंशन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी और भागदौड़ से भी राहत मिलने की उम्मीद है।
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