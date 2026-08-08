दिल्ली के Central Vista की सड़कें अब संभालेगा एनडीएमसी, दो दशक बाद CPWD से वापस मिली जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र की सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी अब नई दिल्ली नगरपालिका परिषद(एनडीएसमी) की ही होगी। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

आदेश के तहत सेंट्रल विस्टा से जुड़ी सड़कों के रखरखाव और निर्माण की जिम्मेदारी अब एनडीएमसी की होगी। वर्ष 2006 में इन सड़कों को एनडीएमसी से लेकर सीपीडब्ल्यूडी को दे दिया था।

कर्तव्य पथ छोड़कर सभी सड़कों का जिम्मा

एनडीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में कर्तव्य पथ को छोड़कर सभी सड़कों की देखरेख एनडीएमसी करेगी। इसमें सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के साथ-साथ साफ-सफाई तथा सामान्य नगरपालिका कार्य भी शामिल होंगे। इससे मान सिंह रोड, जनपथ और रफी मार्ग की जिम्मेदारी एनडीएमसी के पास आ जाएगी।