BRICS सम्मेलन से पहले सज रही दिल्ली, 41 प्रमुख मार्गों पर NDMC का खास फोकस
दिल्ली में 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए एनडीएमसी ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसमें सफाई ...और पढ़ें
HighLights
एनडीएमसी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दिल्ली में कर रहा तैयारी।
एयरपोर्ट से भारत मंडपम तक सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर।
सफाई, पौधों और फूलों से सजाए जा रहे 41 प्रमुख मार्ग।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए मात्र अब दिन ही शेष रह गये हैं। इसके लिए आने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए एनडीएमसी इलाके को विशेष तौर पर संजाया जा रहा है।
12-13 सितंबर को होने वाले इस सम्मेलन में खास तौर पर एयरपोर्ट से आने वाले मार्गों, प्रमुख पांचतारा होटलों और भारत मंडपम के आस-पास के इलाके का सुंदरीकरण किया जा रहा है। सड़कों और डिवाइडरों पर यातायात सूचक लेन पर पुनः रंग रोगन किया जा रहा है।
नर्सरियों में तैयार किए जा रहे पौधे और फूल
फुटपाथों की धुंलाई के साथ साइड लेन पर हरित क्षेत्र को सुधारा जा रहा है। साथ ही उस दौरान सड़कों पर पौधे और फूल दिखाई दें इसके लिए अलग से गमले भी तैयार नर्सियों में किए जा रहे हैं।
एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि जी-20 शिखर सम्मेलन में एनडीएमसी ने अपनी कार्यक्षमता का बेहतर प्रदर्शन किया था और इसकेे लिए विश्वस्तरीय तैयारियां की थी। जिसका परिणाम था कि सफलता पूर्वक हमने उस कार्य को किया। उसी की तर्ज पर और बेहतर तैयारियां हम कर रहे हैं।
41 प्रमुख मार्गों पर फोकस
चहल ने बताया कि 41 प्रमुख मार्गों को साफ-सुथरा रखने की कोशिश है। उन्होंने बताया कि चाहे फुटपाथ हो या गोल चक्कर हो या फिर प्रमुख होटल हो उनके आस-पास के इलाके को पहले बेहतर किया जा रहा है।
साथ ही स्ट्रीट लाइटों की भी जांच की जा रही है। आने वाले समय पर कुछ मार्गों पर हाइलाइटर भी होंगे जिससे रात में प्रमुख मार्ग अलग ही रूप में दिखेंगे। साथ ही जरुरत के हिसाब से हम फूलों वाले गमले भी विभिन्न मार्गों पर रखे जाएंगे
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