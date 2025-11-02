NDMC ने दिल्ली में किया हाईटेक नर्सरी का विस्तार, हर मौसम में संरक्षित रहेंगे फूल
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) लोधी गार्डन में स्थित अपनी हाई-टेक नर्सरी का विस्तार कर रही है। 50 लाख रुपये की लागत से 540 वर्ग फुट का एक भंडारण कक्ष बनाया जाएगा, जिसमें दो लाख ट्यूलिप को संरक्षित किया जा सकेगा। इस पहल का उद्देश्य पौधों के आयात पर निर्भरता को कम करना है। भंडारण कक्ष में तापमान को 2 से 20 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित किया जा सकेगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) एक हाई-टेक नर्सरी में ट्यूलिप और अन्य पौधों के भंडारण की सुविधा का विस्तार कर रही है। लोधी गार्डन स्थित इस हाई-टेक नर्सरी में एक भंडारण कक्ष बनाया जाएगा। 50 लाख रुपये की लागत से बनने वाला यह भंडारण कक्ष 540 वर्ग फुट में फैला होगा और इसमें दो लाख ट्यूलिप संरक्षित किए जा सकेंगे।
एनडीएमसी अधिकारियों ने बताया कि वे पौधों के आयात की आवश्यकता को समाप्त कर रहे हैं। इस हाई-टेक नर्सरी के माध्यम से अन्य पौधों के साथ-साथ ट्यूलिप बल्बों को भी धीरे-धीरे संरक्षित किया जा रहा है। इस भंडारण कक्ष को सर्दियों के तापमान और गर्मियों के दौरान सर्दियों के तापमान के अनुकूल बनाया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि 2023 में लोधी गार्डन में ट्यूलिप बल्बों के संरक्षण के लिए एक भंडारण कक्ष का निर्माण किया गया था, जहाँ उपयोग किए गए ट्यूलिप बल्बों को पुन: उपयोग के लिए तैयार किया जाता था। एनडीएमसी को इस प्रयास में बड़ी सफलता मिली है। अधिकारियों ने बताया कि वातावरण के तापमान को 2 से 20 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित किया जा सकता है।
