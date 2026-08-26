लुटियंस दिल्ली में जलभराव पर चेयरमैन ने माफी मांगी, लोगों ने कहा- गुरुग्राम ले सबक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में जलभराव में जहां एजेंसियां एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालकर भागने की कोशिश करतीं है वहीं, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के चेयरमैन मनोज कुमार द्विवेदी ने मंगलवार को हुए जलभराव के बाद सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। उन्होंने उन लोगों को संबोधित करते हुए इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा मागते हुए लिखा जो जलभराव के कारण परेशान हुए थे।

वहीं, एनडीएमसी चेयरमैन के इस कदम की इंटरनेट मीडिया पर सरहाना भी लोग कर रहे हैं और गुरुग्राम में जलभराव पर अधिकारियों से इससे सबक लेने की बात भी कह रहे हैं। वहीं, द्विवेदी के इस सार्वजनिक माफी की कनाट प्लेस के व्यापारी संगठन नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी संवेदनशील करार दिया है।

अधिक वर्षा के कारण पानी निकालने में समय लगा: मनोज द्विवेदी अपने एक्स पोस्ट पर एनडीएमसी चेयरमैन मनोज कुमार द्विवेदी ने लिखा सामान्य परिस्थितियों में एनडीएमसी जलभराव को 15 से 20 मिनट में दूर करने में सक्षम रहती है, लेकिन इस बार कम समय में हुई अत्यधिक वर्षा के कारण तीन-चार स्थानों पर पानी निकालने में एक घंटे से अधिक समय लगा।

चेयरमैन ने बताया कि दो घंटे से भी कम समय में 72 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई, जो अपेक्षा से काफी अधिक थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि इसे व्यवस्था की कमी का बहाना नहीं बनाया जा सकता। भविष्य में इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए एनडीएमसी को अपने सिस्टम को और मजबूत करना होगा।

अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय किए जाएंगे: मनोज द्विवेदी मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि जलभराव की समस्या से स्थायी रूप से निपटने के लिए परिषद की ओर से अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तर पर उपाय किए जाएंगे। एनडीएमसी क्षेत्र को पूरी तरह जलभराव मुक्त बनाने की दिशा में काम किया जाएगा, ताकि वर्षा के दौरान नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो।

उन्होंने कहा कि एनडीएमसी नागरिकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, इसके लिए जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक सुधार किए जाएंगे। चेयरमैन ने नागरिकों से व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए हैं।