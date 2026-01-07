NDMC Budget: एनडीएमसी का बजट आज, बिना नया कर लगाए जनता की सहूलियतों पर हो सकता है जोर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) का वर्ष 2025-26 का संशोधित और 2026-27 का बजट अनुमान पेश किया जाएगा। इसके लिए सुबह नौ बजे काउंसिल की विशेष बैठक बुलाई गई है। बैठक में एनडीएमसी के चेयरमैन केशव चंद्रा अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगे।

चंद्रा बजट में कई प्रमुख योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही बिना नया कर लगाए बजट को स्वच्छता से लेकर एनडीएमसी के कार्यों को तकनीक युक्त करने से लेकर सुरक्षा, स्वच्छता और सुंदरीकरण को लेकर अपनी कार्ययोजना पेश कर सकते हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर फोकस सूत्रों के अनुसार बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा से लेकर शिकायतों के निवारण और योजनाओं की जागरुकता के लिए एआइ आधारित तकनीक को एनडीएमसी में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही सभी मार्केट में नाइट स्वीपिंग को लागू करने की घोषणा हो सकती है।

वायु प्रदूषण को लेकर नई घोषणाएं वहीं, वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एनडीएमसी के लिए नई घोषणाएं हो सकती है। बीते वर्ष बिजली के खंभो पर पानी के छिड़काव के लिए स्र्पिंकलर की योजना को एनडीएमसी ने शुरू किया था। जिसके तहत करीब 10 सड़कों पर इस योजना का क्रियान्वयन हो गया है।

शेष 14 सड़कों पर क्रियान्वयन करने की योजना चल रही है। इसके साथ ही सफाई कार्यों के लिए मशीनों के उपयोग पर भी जोर दिया जा सकता है। एनडीएमसी इलाके में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी घोषणाएं हो सकती है। बीते वर्ष एनडीएमसी के बजट का 10 प्रतिशत उपयोग कला एवं संस्कृति के लिए उपयोग करने की भी घोषणा की गई थी।

नाइट मार्केट की योजना इसके साथ ही पूर्व में जो नाइट मार्केट की योजनाओं की घोषणा हुई है वह इस वित्तीय वर्ष में लागू करने की घोषणा भी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025-26 के लिए चंद्रा ने 5770 करोड़ का बजट पेश किया था।