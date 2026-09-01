डीयू NCWEB की पांचवीं कटऑफ जारी: BA में सामान्य वर्ग की सीटें लगभग खत्म, BCom में 14 सेंटरों पर मौका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के नान-कालेजिएट वूमेन एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) में दाखिले के लिए सामान्य वर्ग की छात्राओं के लिए बीए प्रोग्राम में अवसर अब बेहद सीमित रह गए हैं।

पांचवीं कटआफ में अधिकांश कालेज सेंटरों पर बीए प्रोग्राम इतिहास-राजनीति विज्ञान संयोजन में सामान्य वर्ग की सीटें भर चुकी हैं। इसके उलट बीकाम प्रोग्राम में सामान्य वर्ग की छात्राओं के लिए अभी भी 14 कालेज सेंटरों पर दाखिले का विकल्प खुला है।

ऐसे में बीए की तुलना में बीकाम सामान्य वर्ग की छात्राओं के लिए अधिक राहत लेकर आया है। पांचवी कटऑफ जारी की एनसीवेब ने पांचवीं कटआफ जारी कर दी है। इसके आधार पर छात्राएं एक और दो सितंबर को दाखिला ले सकेंगी। बीए प्रोग्राम इतिहास-राजनीति विज्ञान संयोजन में अदिति और भगिनी निवेदिता कालेज सेंटर पर सामान्य वर्ग की कटआफ 38 प्रतिशत रही।

डा. बीआर आंबेडकर कालेज में 57 प्रतिशत, भारती कालेज में 67 प्रतिशत और सत्यवती कालेज ईवनिंग में 45 प्रतिशत पर दाखिला मिलेगा। बीए में सामान्य वर्ग की सीटें कई सेंटरों पर भर चुकी हैं। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी वर्ग की छात्राओं के लिए अभी अवसर बने हुए हैं। विभिन्न सेंटरों पर इन वर्गों में 35 से 79.5 प्रतिशत तक की कटआफ पर दाखिला दिया जा रहा है। हालांकि कटआफ कालेज सेंटर के अनुसार अलग-अलग है।

12 सेंटरों पर सामान्य वर्ग के दाखिले बंद बीकाम में कुल 26 कॉलेज सेंटरों में से 12 पर सामान्य वर्ग के दाखिले बंद हो चुके हैं, जबकि 14 सेंटरों पर अभी सीटें उपलब्ध हैं। इन सेंटरों पर अलग-अलग कटआफ के आधार पर 35 से 45 प्रतिशत तक पर दाखिला मिल सकता है।