दिल्ली में गाली देने पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर युवक की हत्या, राह चलते बीड़ी मांगने को लेकर हुई थी कहासुनी

Delhi Murder शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र के महादेव चौक के पास एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। युवक के शरीर पर चाकू के पांच घाव मिले हैं। हत्या आरोपित को पुलिस ने पकड़ लिया है।पुलिस ने बताया कि गाली देने आरोपित इतना उत्तेजित हो गया कि उसने चाकू से हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया।

Delhi: शाहबाद डेरी में गाली देने पर चाकू से गोदकर युवक की हत्या

HighLights युवक के शरीर पर मिले चाकू के पांच घाव संजय मिश्रा तौर पर हुई मृतक युवक की पहचान आरोपी 20 वर्षीय सत्यवान गिरफ्तार

बाहरी दिल्ली, जागरण संवाददाता। शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र के महादेव चौक के पास एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। युवक के शरीर पर चाकू के पांच घाव मिले हैं। हत्या आरोपित को पुलिस ने पकड़ लिया है।पुलिस ने बताया कि गाली देने आरोपित इतना उत्तेजित हो गया कि उसने चाकू से हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को शाहबाद डेरी महादेव चौक और बाबा मजार के बीच कल पुलिस को 30-35 वर्षीय युवक का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच आरंभ की। मृतक युवक की पहचान संजय मिश्रा निवासी शाहबाद डेरी के तौर पर हुई। उत्तरी बाहरी जिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में शाहबाद डेरी के रहने वाले 20 वर्षीय सत्यवान को गिरफ्तार कर लिया गया। बीड़ी मांगने पर दी थी गाली आरोपित ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह एक बढ़ई की दुकान में मजदूरी करता है। कल रात वह महादेव चौक के पास खाली इलाके से गुजर रहा था तो वहां उसने मृतक को अपने दोस्त के साथ देखा। उसने उनसे बीड़ी मांगी तो उसे गाली दी और डांट दिया। इसके बाद उसने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया है।

Edited By: Abhishek Tiwari