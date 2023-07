Yamuna Water Level: दिल्लीवासियों के लिए राहत की खबर, खतरे के निशान से नीचे बह रही यमुना

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी अब भी खतरे के निशान से महज कुछ सेंटीमीटर नीचे बह रही है। मंगलवार रात 10 बजे पुराने यमुना पुल के पास यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर के मुकाबले 205.24 मीटर दर्ज किया गया। यमुना के जलस्तर में वृद्धि चिंता का विषय है इससे राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है।

Yamuna Water Level: खतरे के निशान से नीचे बह रही यमुना

