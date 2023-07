Delhi Yamuna Water Level: यमुना के जलस्तर ने खतरे के निशान को किया पार, बाढ़ के मुहाने पर राष्ट्रीय राजधानी

नई दिल्ली, एजेंसी। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली के ओल्ड रेलवे ब्रिज के करीब 205.40 मीटर का पर यमुना का बहाव पहुंच गया है। दिल्ली में इस बार बारिश राहत नहीं, बल्कि आफत बनकर आई है। हर साल छोटी मोटी जलभराव की घटनाएं सामने आती थीं, जिनसे दिल्ली नगर निगम के अधिकारी निपट लेते थे, लेकिन इस बार हालात गंभीर हैं।

