Delhi Flood Alert: यमुना के सैलाब में डूबी राजधानी, बेघर परिवारों के लिए ये नौ स्कूल बने आश्रय केंद्र

Delhi Flood Alert: यमुना के सैलाब में डूबी राजधानी

HighLights हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से दिल्ली के निचले इलाकों में भरा पानी यमुना के आसपास के इलाके में लोगों के घर डूबे अस्थाई आश्रम में नहीं है शौचालय और साफ-सफाई की उचित व्यवस्था

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Flood Alert : भारी वर्षा और हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। यमुना के आसपास के इलाकों में रह रहे कई लोगों के घर डूब गए हैं। ऐसे में कई परिवार बेघर हो गए हैं इन परिवारों को अस्थाई आश्रय देने के लिए दिल्ली के नौ स्कूलों को राहत आश्रय केंद्र बनाया गया है। शिक्षा निदेशालय के अधिकारी के मुताबिक आपदा प्रबंधन विभाग में नौ स्कूलों को राहत आश्रय केंद्र बनाने की मांग की थी जिसे शिक्षा निदेशालय ने स्वीकृत कर लिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी के मुताबिक, प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हटा कर सड़कों और फुटपाथ के पास अस्थायी आश्रय बनाए हैं। लेकिन प्रभावित लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए यह व्यवस्था अपर्याप्त लग रही है। इसके अलावा इस वर्षा के मौसम में विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गो के लिए सड़क पर बनाए गए इन अस्थाई आश्रम में शौचालय और साफ-सफाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इन स्कूलों को बनाया गया राहत आश्रय केंद्र- 1- सर्वोदय बाल विद्यालय, आनंद विहार 2. ईडीएमसी दक्षिणी जोन डी ब्लाक, आनंद विहार 3. ऋषभ पब्लिक स्कूल, मयूर विहार फेज-1 4- ईडीएमसी प्रतिभा स्कूल पाकेट - 4 मयूर विहार 5. सर्वोदय स्कूल, पाकेट- 4, मयूर विहार, फेज-1 6. गवर्मेंट कोएड चिल्ला स्कूल, मयूर विहार फेज-1 7. एस एन पब्लिक स्कूल, मयूर विहार फेज-1 8. सर्वोदय स्कूल, न्यू अशोक नगर 9. सर्वोदय स्कूल, स्कूल ब्लाक

Edited By: Abhishek Tiwari