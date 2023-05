नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Wrestlers Protest Live: दिल्ली के जंतर-मंतर पर बीते 2 हफ्तों से पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। बीते दिनों पहलवानों ने दिल्ली पुलिस पर अपने साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए लोगों से धरनास्थल पर पहुंचने की मांग की थी, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा का पदाधिकारियों ने अपने-अपने कार्यकर्ताओं से धरनास्थल पर कूच करने का आह्वान किया था।

इसके बाद आज सोमवार को किसान यूनियन के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी।

पहलवानों की अपील के बाद जंतर-मंतर पहुंचे किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया है और दिल्ली पुलिस के लगाए को भी कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है और धरनास्थल की ओर कूच करने शुरू कर दिया है।

किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेड्स तोड़े जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि किसानों के एक समूह को जंतर मंतर ले जाया गया है। वह एंट्री लेकर धरना स्थल पर पहुंचने की जल्दी में थे और इसी वजह से वह बैरिकेड्स पर चढ़ गए जो नीचे गए। अब उन बैरिकेड्स को हटा दिया गया है। पुलिस टीम ने उनके प्रवेश की सुविधा के लिए बैरिकेड्स को पीछे की ओर खींच लिया है।

पुलिस ने आगे अपने बयान में कहा- सभी से अनुरोध है कि फेक न्यूज पर विश्वास न करें। जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को सुविधा दी जा रही है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए DFMD के माध्यम से प्रवेश को विनियमित किया जा रहा है। कृपया शांतिपूर्ण रहें और कानून का पालन करें।

A group of farmers were escorted to Jantar Mantar . At entry barricades they were in a hurry to reach the dharna site in which some of them climbed the barricades which fell down & were removed by them. Police team kept the barricades at the back aside to facilitate their entry. pic.twitter.com/xn39zipp1A— DCP New Delhi (@DCPNewDelhi) May 8, 2023