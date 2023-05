Wrestlers Protest: महिला पहलवानों को पुलिस ने छोड़ा, जंतर-मंतर से प्रदर्शनकारियों के उखाड़े गए टेंट

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। नए संसद भवन की ओर मार्च के दौरान हिरासत में लिए महिला पहलवानों को देर शाम पुलिस ने छोड़ दिया है। दिल्ली पुलिस ने विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और साक्षी मलिका को हिरासत से छोड़ दिया गया। वहीं पहलवान बजरंग पुनिया समेत कुल 4 लोग अभी थाने के अंदर डिटेन किए गए हैं।

थान से बाहर निकलने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि पुलिस ने साक्षी मलिक, संगीता फोगाट और मुझे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अभी एक पहलवान हिरासत में है। फोगाट बहनों ने कालकाजी थाने के उच्च पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया कि अधिकारियों ने बिना अनुमति लिए अपने निजी मोबाइल फोन में उनकी वीडियो बनाई है।

VIDEO | "They (police) have released me, Sakshi (Malik) and Sangeeta (Phogat). The remaining ones (wrestlers) are still under detention," says wrestler Vinesh Phogat. pic.twitter.com/pHQlLrZqDk