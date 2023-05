बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए कर्तव्य पथ पर पहलवानों ने निकाला कैंडल मार्च, इंडिया गेट पर इकट्ठे हुए लोग

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवान आज इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मोमबत्ती जलाकर (कैंडल मार्च) गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस दौरान पहलवानों के समर्थन में कर्तव्य पथ पर कैंडल मार्च के दौरान भीड़ भी मौजूद है।

#WATCH | Wrestlers' candlelight protest in Delhi demanding arrest of BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh over harassment allegations against him pic.twitter.com/yHxDhBx6He