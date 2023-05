दिल्ली में एक और मर्डर, अब मजनू का टीला इलाके में खून से लथपथ मिला महिला का शव

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ताजा मामला दिल्ली के मजनू का टीला इलाके का है।

दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सिविल लाइंस के अरुणा नगर में एक इमारत की तीसरी मंजिल पर एक महिला का शव मिला है। जिसकी पहचान मनीषा छेत्री (22) के रूप में हुई है, उसका शव खून से लथपथ अवस्था में पड़ा था। इसके बाद एफएसएल टीम और क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

A woman, identified as one Manisha Chhetri (22) found dead & lying in a pool of blood on the third floor of a building in Aruna Nagar, Majnu Ka Tilla, Civil Lines in Delhi. Another woman, Sapna (36) found near the body at the spot. She told the Police that she was on the terrace…