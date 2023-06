कौन हैं शशांक मनु, जिन्होंने दिल्ली मेट्रो स्टेशनों की यात्रा कर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली के द्वारका सेक्टर- 22 में रहने वाले शशांक मनु ने साल 2021 में 15 घंटे 22 मिनट 49 सेकंड में दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर घूमने का अनोखा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। इसके साथ ही अब उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है।

अब हम आपको शशांक मनु के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिन्होंने इस अनोखे रिकॉर्ड को अपने नाम कराने के लिए लंबा संघर्ष किया।

शशांक मनु को 15 घंटे में मेट्रो के सभी स्टेशन को कवर करने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराने के लिए दो सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा। उन्होंने 14 अप्रैल 2021 में यह यात्रा की थी, जबकि उनके इस कीर्तिमान को इस साल अप्रैल के महीने में GWR से मान्यता मिली है।

पेशे से स्वतंत्र शोधकर्ता शशांक मनु ने अपनी महत्वाकांक्षी यात्रा सुबह पांच बजे, ब्लू लाइन मेट्रो से शुरू की थी और उसी दिन रात 8:30 बजे दिल्ली मेट्रो की ग्रीन लाइन पर बहादुरगढ़ स्थित ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेशन पर समाप्त की थी।

शशांक ने अपनी 15 घंटे 22 मिनट 49 सेकंड की यात्रा में खाना खाने और शौचालय के लिए केवल तीन बार ब्रेक लिया था। विशेष की इस दौरान कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से तीन बार गुजरे।

अपनी पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने जीडब्ल्यूआर के दिशानिर्देशों के अनुसार, रास्ते के सभी मेट्रो स्टेशनों की तस्वीरें लीं, वीडियो बनाए। साथ ही यात्रा के दौरान सहयात्रियों का साक्ष्य के लिए बयान भी रिकॉर्ड किए और उसे जीडब्ल्यूआर को सौंपा, लेकिन दो साल पहले पूरा किए इस प्रयास को अब जाकर मान्यता मिली है।

अपनी इस उपलब्धि को याद करते हुए शशांक ने बताया कि एक गलतफहमी के कारण ऐसा हुआ कि यह पुरस्कार पहले मेट्रो के राजस्व निरीक्षक प्रफुल्ल सिंह को दिया गया था, जिन्होंने 29 अगस्त, 2021 को 16 घंटे दो मिनट में सभी स्टेशनों की यात्रा की थी।

GWR को जब इस सत्यता का पता चला कि इसके कुछ माह पहले ही मनु ने यह रिकार्ड 40 मिनट पहले ही प्राप्त कर लिया है, तब यह कीर्तिमान उनके नाम दर्ज हुआ और इसी वर्ष अप्रैल में यह अधिकारिक दस्तावेज उनके घर आया है, जिससे वह बेहद खुश हैं।

Hey @GWR look what just arrived, the certificate for my Guinness record of visiting all Delhi Metro stations in fastest time!

Also the news of my record was prominently covered by many media outlets in India. THANK YOU! pic.twitter.com/ciIgb77ngg— Shashank Manu (@sskmnu) April 4, 2023