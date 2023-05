Wrestlers Protest: 'पहले पहलवानों का नार्को टेस्ट हो,' प्रदर्शन के बीच WFI चीफ बृजभूषण का बयान

नई दिल्ली, एएनआई। पहलवानों के प्रदर्शन के बीच भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण ने कहा कि पहले पहलवानों का नार्को टेस्ट हो। उन्होंने कहा कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। आरोप लगा रहे खिलाड़ी का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। पहले वे नार्को टेस्ट कराएं, मैं लाइव टेस्ट के लिए भी तैयार हूं।

I’m ready for the Narco test, but first, get their (wrestlers) Narco test done. I respect the judiciary and will respect their decision. Why are they (wrestlers) still protesting when their FIR have been registered?: BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh pic.twitter.com/gxQszuSrog