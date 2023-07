Weather Update: दिल्लीवासियों को गर्मी से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने बारिश की जताई उम्मीद; पढ़ें आज का अपडेट

Weather Update Today मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत मिलेगा आसमान में बादल छाए रहेंगे। कहीं-कहीं पर बारिश भी हो सकती है। इससे पहले बारिश थमने पर तापमान बढ़ गया था। लोग उमस से परेशान थे। सोमवार को बादलों की आवाजाही दिनभर चली लेकिन बरसात कहीं नहीं हुई। धूप की चुभन के बीच उमस ने लोगों की हालत खराब कर दी।

Weather Update: दिल्लीवासियों को आज गर्मी से मिलेगी राहत, हो सकती है बारिश

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। वर्षा का दौर थमने से सोमवार को दिल्ली का मौसम फिर से गर्म हो गया। बादलों की आवाजाही भले दिन भर चली, लेकिन बरसात एक बार भी नहीं हुई। इसी के चलते तेज धूप में उमस ने भी बेहाल किए रखा। दिल्लीवासी पसीने की समस्या से भी परेशान रहे। सामान्य से एक डिग्री अधिक रहा अधिकतम तापमान मौसम विभाग की मानें तो अभी कई दिन कमोबेश ऐसा ही मौसम बना रहेगा। सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 38.4 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 98 से 52 प्रतिशत रिकार्ड किया गया। दिनभर बादलों की आवाजाही रहेगी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को दिनभर बादलों की आवाजाही रहेगी। कहीं-कहीं हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम 38 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इस दौरान हवा की गति 16 किमी प्रति घंटे रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में रविवार तक हल्की वर्षा की संभावना बनी रहेगी। बीच बीच में तेज वर्षा भी हो सकती है। साफ-सुथरी बनी रहेगी हवा मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अच्छी वर्षा होने पर राष्ट्रीय राजधानी के तापमान में बदलाव भी होने के आसार हैं। वहीं दिल्ली की हवा की बात करें तो यह सोमवार को भी साफ-सुथरी बनी रही। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 118 रहा। इस स्तर की हवा को ''मध्यम'' श्रेणी में रखा जाता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन तक वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास रहेगा।

Edited By: Achyut Kumar