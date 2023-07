दिल्लीवालों के लिए गुडन्यूज, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी क्षमता से शुरू; केजरीवाल बोले- Thank You DJB

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। यमुना के बाढ़ का पानी घुसने के कारण बंद हुए वजीराबाद जल शोधन संयंत्र से क्षमता के अनुरूप 134 एमजीडी पानी का शोधन शुरू हो गया है।

इससे उत्तरी दिल्ली, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में पानी आपूर्ति शुरू हो गई है। इससे लोगों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पानी आपूर्ति सामान्य होने की बात कही है।

Wazirabad Water treatment plant has also started working on full capacity. Now all WTPs are working on full capacity. DJB worked very hard. Thank u DJB!