Delhi Water Supply: आज ही भरकर रख लें पानी, दिल्ली के इन इलाकों में कल नहीं आएगा जल

आम आदमी पार्टी ने हरियाणा पर पर्याप्त पानी न देने का आरोप लगाया था और आरोप लगाया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली के हित में काम नहीं कर रहे हैं। इस बीच, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मार्लेना ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसे उनकी तबीयत खराब होने के बाद वापस ले लिया गया।

!! WATER ALERT!!

Water supply in following areas will not be available from 09:00 AM to 09:00 PM on 18.07.2024 due to shutdown of 600mm dia. water pipeline at tapping near Radisson Blue :#DLB #ALERT #UPDATE pic.twitter.com/6S6X5O7rwm— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) July 16, 2024