VHP के कार्याध्यक्ष बोले- एक से ज्यादा विवाह 1400 साल पहले की थी आवश्यकता, आज नारी की समानता को करें स्वीकार

विश्व हिंदू परिषद ने यूसीसी की वकालत करते हुए जोर दिया है कि 1400 साल पहले की आवश्यकता कुछ और थी आज नारी को गरिमा और सम्मान देने की आवश्यकता है। इसलिए मुस्लिम समाज अपनी सोच में बदलाव लाएं। विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि कल प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता बनाने पर बल दिया है। राजनीतिक दलों और धार्मिक संस्थाओं ने इसका विरोध किया है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। विश्व हिंदू परिषद ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की वकालत करते हुए जोर दिया है कि 1,400 साल पहले की आवश्यकता कुछ और थी आज नारी को गरिमा और सम्मान देने की आवश्यकता है। इसलिए मुस्लिम समाज अपनी सोच में बदलाव लाएं। विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि कल प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता बनाने पर बल दिया है। राजनीतिक दलों और धार्मिक संस्थाओं ने इसका विरोध किया है। विश्व हिंदू परिषद प्रधानमंत्री से सहमत है। उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 44 में सब सरकारों को निर्देश दिया है कि जल्दी से जल्दी पूरे देश के लिए एक से नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करें। विहिप कार्याध्यक्ष ने कहा, "मुझे आश्चर्य की संविधान के 73 वर्षों में जो सांसद और विधायक संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं। उन्होंने इसका पालन नहीं किया"। सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुद्दे वह बाकी मुकदमों में कहा है कि अलग-अलग नागरिक संहिता ठीक नहीं है। जब क्रिमिनल ला एक सा है, कॉन्ट्रैक्ट ला एक से हैं। कमर्शियल लॉ एक हैं। फिर परिवार के बारे में यह अपवाद क्यों? उन्होंने जोर देकर कहा, "मैं, यह भी कहना चाहूंगा कि 14 सौ साल पुरानी स्थिति अलग थी। जब इस्लाम युद्ध लड़ रहा था अपने विरोधियों से, बदर और बाकी युद्धों के बाद बहुत सारे मुस्लिम नौजवान मारे गए थे। महिलाएं विधवा हो गई थी और बच्चे अनाथ हो गए थे। उस समय की परिस्थिति थी। अगर बहु विवाह की प्रथा आई तो यह उस समय की आवश्यकता हो सकती थी। समय बदला है नारी की गरिमा और सम्मानता की बात सभी को स्वीकार्य करना चाहिए। " संपति में अधिकार में असमानता दूर हो, तलाक के नियम सबके लिए एक से होने चाहिए। केवल मौखिक कह देने से तलाक नहीं होने चाहिए। तलाक के पहले और बाद में भी उस को गुजारा भत्ता मिले जैसे बाकियों को भी मिलता है। बच्चों के परवरिश की चिंता हो, जैसे बाकी धर्मों में है। 1400 साल से जो वर्तमान में लाएगा। ऐसा सब धर्मों से लेकर कानून बनाया जाएगा। इसकी अपेक्षा करते हैं। इसका स्वागत करते हैं।

