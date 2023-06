पिलखुवा: तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी, एक की मौत और दो घायल

घायलों की स्थिति गंभीर देखते हुए मंगलवार सुबह उन्हें मेरठ अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने घटना को देखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं इस घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि मिली जानकारी के अनुसार कार की गति तेज थी जिससे अनियंत्रित होकर कार डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई जिससे यह घटना घटित हुई है।

पिलखुवा में दुर्घटनाग्रस्त कार सड़क किनारे पड़ी हुई।

पिलखुवा, संवाद सहयोगी। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित छिजारसी चौकी के समीप गाजियाबाद से हापुड़ की ओर आ रही एक कार तेज गति में होने के कारण डिवाइडर से जा टकराई और तेजी से पलट गई। कार इतनी तेजी से पलटी कि उसमें सवार तीन लोगों में से एक की मौत हो गई और दो लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक देखते हुए मेरठ के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस के अनुसार थाना हापुड़ के गांव जरोठी के कुलबीर गांव ददायरा के उत्सव व मेरठ शामली के गांव सिलावर के हार्दित किसी कार्य से सोमवार को गाजियाबाद गए थे। रात दो बजे हुआ हादसा रात दो बजे जब वह वापस घर लौट रहे थे तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौकी के समीप कार की तेज गति होने के कारण कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जाकर टकरा गई और पलट गई। इस हादसे में कार सवार तीनों लोग बुरी तरह घायल हो गए। शोर की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों व पुलिसकर्मियों ने उन्हें कार से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने हार्दित को मृत घोषित कर दिया, जबकि कुलवीर उत्सव को प्राथमिक उपचार दिया। सुबह मेरठ हुए रेफर घायलों की स्थिति गंभीर देखते हुए मंगलवार सुबह उन्हें मेरठ के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने घटना को देखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं इस घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि मिली जानकारी के अनुसार कार की गति तेज थी, जिससे अनियंत्रित होकर कार डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई जिससे यह घटना घटित हुई है।

Edited By: Pooja Tripathi