DUSU दफ्तर में तोड़फोड़ मामले की जांच के लिए यूनिवर्सिटी ने गठित की कमिटी, पांच दिनों में सौंपेगी पूरी रिपोर्ट

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (डूसू) के दफ्तर में 13-14 जुलाई की रात हुई तोड़फोड़ के मामले की जांच के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक कमेटी बनाई है। बता दें, डूसू अध्यक्ष तुषार डेढा ने एनएसयूआई पर आरोप लगाया था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालय में शनिवार देर रात को तोड़फोड़ की गई। हालांकि एनएसयूआई ने इसे एबीवीपी की साजिश करार दिया।

डूसू कार्यालय में तोड़फोड़ पर डीयू प्रॉक्टर रजनी अब्बी ने कहा, "पिछली सुबह मुझे डूसू कार्यालय से फोन आया कि कुछ डूसू कार्यकर्ताओं के कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने जांच की। मैंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले में यूनिवर्सिटी ने एक प्रॉक्टोरियल कमेटी का गठन किया है जो दो दिन में अंतरिम रिपोर्ट देगी और पांच दिन में पूरी रिपोर्ट देगी कि क्या हुआ और क्या किया जाना चाहिए।

